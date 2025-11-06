Yamal (al contrario di Ronaldo) evita il confronto con Messi: «Non posso paragonarmi a uno come lui»

CR7 da Piers Morgan ha invece dichiarato: «Messi è migliore di me? Non sono d’accordo con questa opinione. Non voglio essere umile»

Dopo settimane di difficoltà, Lamine Yamal è tornato al gol in Champions League contro il Brugge, mostrando intatto il suo talento. Spontaneo il paragone con Messi che lo stesso spagnolo mette subito a tacere.

Le parole di Yamal…

«Beh, lui ne ha segnati mille così, quindi non posso paragonarmi a uno come lui. Cerco di migliorare lungo il mio percorso e spero di segnare molti altri gol così».

…e quelle di Ronaldo

Ronaldo: «Messi è migliore di me? Non sono d’accordo con questa opinione. Non voglio essere umile»

Non è la prima volta che Cristiano Ronaldo sceglie il salotto di Piers Morgan per rivelare le sue verità, lo aveva già fatto nel 2022 quando aveva sparato sullo United: «Mi sento tradito dal Manchester United».

Questa volta Ronaldo ha parlato del suo eterno nemico virtuale, Leo Messi. La rivalità, non solo in campo tra i due, ha percorso tutta la loro carriera. La domanda è: meglio Leo Messi o Cristiano Ronaldo