Vitinha tre anni fa era un centrocampista anonimo, ora è diventato il direttore d’orchestra del Psg (L’Equipe)

Non avrà il fisico da bodybuilder, ma con lui in campo, la sua squadra è più intelligente. Deve ringraziare per questo Luis Enrique.

Vitinha sta diventando un calciatore sempre più centrale nel Psg, ma a renderlo tale è stato Luis Enrique, dopo che il portoghese non aveva avuto un inizio facile nel club parigino.

L’evoluzione di Vitinha nel Psg

L’Equipe scrive:

Vitinha è diventato il metronomo del Psg e l’incarnazione di una nuova generazione di centrocampisti. Autore di una tripletta mercoledì contro il Tottenham, il centrocampista si afferma come uno dei migliori giocatori al mondo nella sua posizione. Al Parco dei Principi, quelle sequenze che oggi sembrano così lontane, sono tornate alla mente. Quei momenti in cui, nel 2022, accanto a Neymar, Lionel Messi e altri, il portoghese, arrivato dal Porto per circa 40 milioni di euro, era un centrocampista anonimo, impantanato in una crisi di fiducia e simbolo di una finestra di mercato low-cost fallita. In meno di tre anni, la mutazione è totale. All’età di 25 anni, è diventato uno dei migliori giocatori nella sua posizione. Lo deve a lui e a un altro uomo: non ci sarebbe questo Vitinha del 2025 se Luis Enrique non fosse sbarcato sulla panchina del Psg.

Con i suoi settantadue centimetri, l’ex Porto non avrà mai le spalle di un bodybuilder, non dovremo aspettare che diventi improvvisamente una combo tra Patrick Vieira e Roy Keane. Ma Vitinha incarna questa generazione di calciatori liberi e capaci di far vedere il loro meglio. Un giocatore, alla maniera di Pedri del Barcellona, che rende il gioco della sua squadra più intelligente. Un direttore d’orchestra che non conduce nessuno con una bacchetta e sa anche come far suonare la musica dei suoi compagni di squadra. Chi può attualmente sedersi al tavolo di Vitinha? Pedri, Declan Rice, Joshua Kimmich, Joao Neves.