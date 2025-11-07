Victor Osimhen al Psg, la soap opera continua: il Galatasaray chiede 150 milioni di euro

Osimhen al Psg, se ne parla da tempo: le cifre restano però proibitive.

Foot11 ha scritto:

“Campione d’Italia con il Napoli, Victor Osimhen aveva, si pensava, solo l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda il suo futuro club. Corteggiato da diversi giganti, il centravanti nigeriano si è però scontrato con le elevate richieste del club partenopeo. Così è finito al Galatasaray, in prestito, dove ha subito lasciato il segno.

Il club turco, convinto dalle sue prestazioni, ha poi investito 75 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo fino al 2029. Osimhen sta brillando in Champions League con 6 gol in 3 partite, ma il campionato turco potrebbe stargli già stretto. In questo scenario, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a presentare un’offerta importante”.

🚨 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗥 𝗢𝗦𝗜𝗠𝗛𝗘𝗡, 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗 𝗢𝗕𝗝𝗘𝗖𝗧𝗜𝗙 𝗗𝗨 𝗣𝗦𝗚 ! 🤯 Le Paris Saint-Germain veut frapper fort en recrutant Victor Osimhen . 🇳🇬 Le club turc ne compte pas le lâcher à moins de 150 M€ ! 💰 🗞️@fichajesnet pic.twitter.com/eQAih2iCAD — Glory_Foot (@Glory_Foot0) November 6, 2025

Victor Osimhen al Psg

Come rivela Africa Foot:

“Il Psg sarebbe pronto a sborsare 150 milioni di euro per assicurarsi Victor Osimhen, attaccante nigeriano attualmente sotto contratto con il Galatasaray. Una cifra astronomica che testimonia quanto il giocatore sia diventato la priorità assoluta di Luis Enriqueper rinforzare il reparto offensivo.

Nonostante un reparto offensivo ricco di talento sugli esterni, il Psg soffre ancora per la mancanza di una vera presenza in area. Gonçalo Ramos ha migliorato le sue statistiche negli ultimi mesi, ma non è riuscito a imporsi come il numero nove di riferimento che i tifosi si aspettavano. Per questo motivo, Luis Enrique ha chiesto un centravanti di livello internazionale, capace di concretizzare le numerose occasioni create dalle stelle parigine.

In questo profilo, Victor Osimhen risponde perfettamente a tutte le esigenze. Potente, esplosivo, temibile nel gioco aereo e in profondità, il nigeriano si è affermato negli ultimi anni come uno degli attaccanti più completi d’Europa.

L’unico vero ostacolo resta la volontà del Galatasaray, che non vuole privarsi della sua stella, dal peso tecnico e mediatico enorme. Tuttavia, un’offerta vicina ai 150 milioni di euro, come quella che il Psg si appresta a presentare, potrebbe convincere la dirigenza del club turco a cedere. Al Galatasaray guadagna circa 18.750.000 euro all’anno”.