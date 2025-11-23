Van Dijk: «Quando si perde bisogna essere uomini, avrei voluto vedere più rabbia»

Il duro commento ai compagni dopo il 3-0 subìto a Nottingham: «Stiamo deludendo Slot e noi stessi. La squadra campione non può fare questo: in partita contano i fatti, puntare il dito è semplice»

Virgil van Dijk ha espresso un giudizio molto duro sulla sconfitta del suo Liverpool in casa del Nottingham. Addirittura i Reds sono nella parte destra della classifica e hanno una differenza reti negativa. Il Guardian ricorda i quasi 450 milioni di sterline spesi per rimpolpare una la vincitrice del titolo in estate: Alexander Isak, acquisto record britannico da 125 milioni di sterline, Florian Wirtz, assente contro il Forest ma il cui costo potrebbe raggiungere i 116 milioni di sterline, Milos Kerkez da 40 milioni di sterline e Jeremie Frimpong da 29,5 milioni di sterline. Così, il capitano non è riuscito a contenere la rabbia dopo la sconfitta casalinga per 3-0 di sabato contro il Nottingham Forest ai microfoni dei media.

Van Dijk: «Dovremmo essere più arrabbiati, tutti devono assumersi le responsabilità»

Scrive così il quotidiano britannico:

“Van Dijk ha descritto l’inizio del secondo tempo del Liverpool come «inaccettabile» e ha ammesso che «il panico è scoppiato» non appena Murillo ha portato in vantaggio la squadra di Sean Dyche. Il gol di apertura del Forest è stato il nono gol subito dal Liverpool su calcio piazzato in questa stagione di Premier League.

«Abbiamo fatto tre o quattro giorni di preparazione eccellente, ma in una partita contano i fatti, e i fatti sono che abbiamo subito un calcio piazzato nel primo tempo e un gol terribile all’inizio del secondo tempo» ha detto Van Dijk. «Stiamo sicuramente deludendo Slot, ma abbiamo deluso anche noi stessi. Prima di tutto guardiamo noi stessi e poi ci aiutiamo a vicenda, ci aiutiamo a vicenda a uscire da questo pasticcio, perché al momento è un pasticcio: questo è un dato di fatto. Come campioni non possiamo trovarci nella situazione attuale. Cosa possiamo fare? Cercheremo di ribaltare la situazione, e questa è la mentalità che tutti dovrebbero avere.»

Van Dijk di solito parla con i media dopo una partita, come parte dei suoi doveri di capitano del Liverpool. Sabato, però, è stato diverso. La sua voce era molto più forte […] «Dovreste essere arrabbiati”, ha insistito. «La cosa principale per me è che tutti si assumano le proprie responsabilità.» […]

L’olandese ha aggiunto: «In questa stagione non abbiamo continuità, subiamo troppi gol, stiamo perdendo duellipu e tutti ne sono responsabili e spero che tutti se ne accorgano. Dobbiamo assumerci la responsabilità di ribaltare la situazione ed è facile puntare il dito, ma bisogna farlo insieme. Abbiamo superato tutto questo insieme e abbiamo vinto il campionato e tutti ne sono stati partecipi e felici, e quando si attraversa un momento difficile bisogna restare uniti e non puntare il dito. Devi essere un uomo, affrontare la durezza e andare avanti ancora, ancora e ancora, perché se vuoi arrenderti, allora sei nel posto sbagliato ai miei occhi»”