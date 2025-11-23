Slot si intesta la crisi del Liverpool: «Non parlo dell’arbitro dopo aver perso 3-0 in casa col Nottingham Forest»

Sesta sconfitta in sette partite di Premier League per il Liverpool di Slot, crollo in casa contro il Nottingham Forest. Ottavo ko nelle ultime 11 gare fra tutte le competizioni. Il nuovo acquisto record, Alexander Isak, è rimasto ancora una volta impalpabile. Arne Slot ne è convinto: riuscirà a tirare fuori la squadra dal periodo più difficile della sua gestione. Ne parla il Guardian

Isak impalpabile nella crisi del Liverpool di Slot

I Reds hanno protestato sostenendo che il gol del vantaggio di Murillo era da annullare — come quello cancellato a Van Dijk contro il Manchester City prima della sosta. Ma Slot non si è nascosto: la responsabilità, ha ribadito, è sua. «Nessuno vuole sentirmi parlare di decisioni arbitrali quando perdi 3-0 in casa contro il Forest», ha detto l’allenatore. «Devo prima guardare a me stesso e alla mia squadra, ma questo dimostra quanto un gol possa cambiare una partita. Prima aspettavo solo che trovassimo il vantaggio, dopo invece non abbiamo più creato niente.»

Slot rassicura: ne usciremo

Slot ha assicurato che una via d’uscita c’è: «Soprattutto con i giocatori di qualità che abbiamo. Quando riguardi una partita, ti chiedi sempre dove migliorare ma è ben diverso dal mettere in dubbio te stesso. Voglio essere chiaro: sono responsabile delle sconfitte. Lo sei quando vinci, lo sei anche quando perdi. Non esistono abbastanza scuse per giustificare questi risultati: non sono sufficienti, e la responsabilità è mia.»

Il giudizio finale è durissimo: «Prestazione pessima. Perdere 3-0 ad Anfield, contro chiunque, è un risultato pesante. E inatteso, viste le prime mezz’ore: non credo di averci mai visto creare così tanto in questa stagione. E alla prima volta che sono entrati nella nostra area abbiamo subito gol.»

«Non è successo col City, ma in tutte le altre partite siamo stati dominanti e abbiamo creato molto. Ultimamente, però, capita quasi sempre che le nostre occasioni le sprechiamo, e le poche che concediamo finiscono in rete.»