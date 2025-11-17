Tra Tuchel e Bellingham proprio non funziona. Jude, sostituito, non la prende bene. Il ct: «Decido io»

«Ho visto che non era contento ma il comportamento è fondamentale, c'era un compagno che stava aspettando». Jude e Tuchel si sono comunque stretti la mano (Guardian)

Thomas Tuchel ha criticato la reazione di Jude Bellingham alla sostituzione durante la vittoria per 2-0 dell’Inghilterra in Albania, ribadendo che “il comportamento è fondamentale”. Il ct ha sottolineato che le decisioni vanno rispettate e che il collettivo viene prima dei singoli. Bellingham ha accettato il cambio, ma Tuchel ha insistito sull’importanza di standard e impegno. L’Inghilterra ha chiuso il girone con otto vittorie su otto e una doppietta di Kane, che ha superato il record di Pelé. Ne scrive Il Guardian.

Il comportamento è fondamentale Bellingham deve accettare la decisione

“Deve accettare la decisione”, ha detto il CT dell’Inghilterra. “Il suo compagno sta aspettando in panchina, quindi bisogna accettarla, rispettarla e andare avanti. Devo riconsiderare la situazione. Ho visto che non era contento. In una certa misura, se hai giocatori come Jude così competitivi non ti piaceranno mai, ma la decisione è la mia; si tratta di standard, impegno e rispetto reciproco. Qualcuno sta aspettando e non cambieremo ciò che abbiamo deciso solo perché qualcuno agita le braccia”.

Bellingham ha comunque stretto la mano a Tuchel prima di uscire, anche se il tecnico ha voluto ribadire ancora una volta quanto il collettivo venga prima di tutto. “Morgan Rogers non era certamente felice di non partire titolare oggi — se lo merita, e vuole sempre giocare — ma gli abbiamo dato un po’ di riposo: arrivava da tante partite col club e aveva giocato contro la Serbia. Non voglio esagerare, ma resto fedele alla mia parola: ‘il comportamento è fondamentale’”.

Tuchel soddisfatto della qualificazione al Mondiale

Tuchel si è poi detto soddisfatto per la qualificazione matematica dell’Inghilterra al Mondiale della prossima estate, ottenuta con l’ottava vittoria in otto partite e senza gol subiti nel Gruppo K. La prestazione non è stata brillante in Albania, ma la doppietta finale di Kane — che ha superato il record di Pelé, arrivando a 77 gol con la nazionale — ha risolto tutto. “Ne abbiamo parlato nello spogliatoio”, ha aggiunto Tuchel. “La ciliegina sulla torta è che oggi ha superato Pelé. L’impegno di Harry in queste partite è eccezionale: è coinvolto in tutto ciò che facciamo.

“Se lo vedete al Bayern Monaco, è identico: mentalità e condizione fisica di altissimo livello. Segna un gol dopo l’altro, lavora, recupera, trova soluzioni in attacco. Al momento è semplicemente eccezionale.”