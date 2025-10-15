Bellingham e Foden non convocati sono un caso, Tuchel li contatterà personalmente (Athletic)

Il tecnico ha ribadito che la decisione non è una punizione per Bellingham o per chiunque altro. E che contatterà coloro che non sono stati convocati

Thomas Tuchel, commissario tecnico dell’Inghilterra, sta pensando di telefonare Jude Bellingham e gli altri big esclusi dalle convocazioni ad ottobre.

Inghilterra, mossa a sorpresa di Tuchel: i dettagli

The Athletic scrive:

“Thomas Tuchel contatterà Jude Bellingham, Phil Foden e gli altri giocatori che non sono stati convocati per gli incontri di ottobre, prima del prossimo ritiro dell’Inghilterra a novembre, quando giocherà contro Serbia e Albania, completando così le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Ma con un posto negli Stati Uniti, in Canada e in Messico già assicurato, i riflettori saranno tutti sulle scelte di Tuchel per l’ultimo ritiro dell’anno”.

Non è un caso che le partite disputate contro Galles e Lettonia in questi giorni sono state oggetto di discussione per la mancata convocazione di Bellingham del Real Madrid, Foden del City e altri top. Cosa c’è dietro queste scelte?

The Athletic scrive:

“Tuchel ha ribadito che la decisione non è una punizione per Bellingham o per chiunque altro. E che contatterà coloro che non sono stati convocati a ottobre prima di scegliere le prossime convocazioni”. Tuchel ha dichiarato lunedì che Bellingham è un giocatore importante per lui e per l’Inghilterra. Chiarendo come la sua intenzione sia quella di parlare con lui e con gli altri esclusi in vista delle prossime convocazioni. Tra questi, oltre Bellingham e Foden ci sono anche Grealish, Wharton, Chalobah e Jones che avrebbero “tutti ricevuto telefonate dal tedesco”, assicura Athletic.

Tuchel potrebbe decidere di contattare maggiormente i giocatori esclusi che continua a seguire per stimolarli a lavorare duro in modo da farsi trovare pronti per una futura chiamata.

Athletic chiude:

“Tuchel ha anche promesso di non pianificare troppo già da adesso per la Coppa del Mondo, data la necessità di concentrarsi sul ritiro di novembre. La prossima settimana Tuchel esaminerà con i suoi assistenti quanto fatto in questi giorni. E poi probabilmente comunicherà i convocati intorno al 7 novembre”. L’intenzione è quella di continuare ad essere competitivi e dare il massimo, nonostante l’obiettivo già raggiunto.