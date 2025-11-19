Tornano i Globe Soccer Awards (una trovata pubblicitaria più che un premio calcistico)

Ci sono anche i “napoletani” Antonio Conte e Scott McTominay tra le nomination ai Globe Soccer Awards in scena il prossimo 28 dicembre. Ricordiamo che non si tratta di un prestigioso premio calcistico, bensì di una trovata pubblicitaria. Anni fa la candidatura di Giuntoli fece credere a John Elkann di aver ingaggiato il fuoriclasse dei direttori sportivi: la realtà è stata beffarda con lui.

Globe Soccer Awards: Conte in corsa per il riconoscimento di “miglior tecnico”, McTominay per quello di “miglior giocatore”

“Da Antonio Conte a Luis Enrique, passando per Lamine Yamal e Gigi Donnarumma: parte la corsa ai Globe Soccer Awards. C’è tanto Psg campione d’Europa nella lista dei candidati che aprono la prima fase del voto che designerà i migliori del calcio mondiale. La cerimonia si terrà domenica 28 dicembre a Dubai, dove verranno assegnati i riconoscimenti per le 15 categorie principali: nove sono aperte al voto del pubblico e i tifosi possono indicare le loro preferenze fino al 27 novembre. Il tecnico spagnolo del Psg (vincitore della Champions, campionato e Coppa di Francia) e molti giocatori spiccano tra le candidature nelle diverse categorie: oltre alla nomination per il Best Men’s Club, Luis Enrique e Luís Campos sono in corsa per i premi di Best Coach e Best Sporting Director. Sono invece otto i giocatori del club francese in lista: Dembélé, Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Fabián Ruiz, Vitinha e Donnarumma (ora al Manchester City).

Per la rappresentanza italiana, Maresca è candidato con Conte per il ‘miglior tecnico’, mentre Donnarumma, Lautaro e McTominay sono in corsa per il premio del ‘miglior giocatore’. Tra i club top Inter e Napoli, e al femminile c’è la Juventus. Alle stelle del Psg si aggiungono, nella lista dei 25 candidati per il miglior giocatore ci sono Vinícius Júnior e il suo compagno di squadra al Real Madrid Kylian Mbappé, Lamine Yamal del Barcelona, Harry Kane del Bayern Monaco, Mohamed Salah. Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcaí e della Nazionale Spagnola, punterà a vincere il premio di Best Women’s Player per il terzo anno consecutivo. Novità del 2025 per Globe Soccer sarà il riconoscimento riservato al miglior Mental Coach: una candidatura italiana anche in questa categoria con Nicoletta Romanazzi”, riferisce l’Ansa.