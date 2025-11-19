Home » Approfondimenti » Media e social

De Laurentiis si aspetta che sia Conte a risollevare il Napoli (Repubblica)

Il presidente ha ascoltato l'allenatore al telefono dopo Bologna. Le risposte alla crisi sono dentro allo spogliatoio 

De Laurentiis laurea honoris causa, Napoli

Italian cinema producer, businessman and owner of the Serie A football club SSC Napoli Aurelio de Laurentiis leaves the Armani Theatre where late Italian fashion designer Giorgio Armani lies-in state, in Milan on September 7, 2025. Giorgio Armani died on September 4, 2025 at 91. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)

Repubblica oggi fa chiarezza sulla situazione a Castel Volturno e sui motivi per cui il presidente De Laurentiis non si farà vedere nei prossimi giorni, ma ha affidato a Conte la completa gestione

“Non deve dunque stupire che Conte sia in questi giorni un uomo solo al comando. Erano state del resto le sue critiche pubbliche ai giocatori a rendere l’atmosfera ancora più incandescente, dopo la sconfitta a Bologna.

De Laurentiis le ha ascoltate in tv, si è fatto spiegare al telefono cosa stesse succedendo dal diretto interessato e gli ha poi ribadito la sua piena fiducia, concedendo persino una settimana di riposo al suo allenatore. Ma ora si aspetta che sia lui a risollevare il Napoli, trovando il modo per risolvere i tanti problemi emersi nell’ultimo mese. Per questo il presidente non dovrebbe partecipare al confronto a Castel Volturno tra l’allenatore e la squadra, alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Le risposte alla crisi sono dentro allo spogliatoio”. 

