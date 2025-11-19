De Laurentiis si aspetta che sia Conte a risollevare il Napoli (Repubblica)

Il presidente ha ascoltato l'allenatore al telefono dopo Bologna. Le risposte alla crisi sono dentro allo spogliatoio

Repubblica oggi fa chiarezza sulla situazione a Castel Volturno e sui motivi per cui il presidente De Laurentiis non si farà vedere nei prossimi giorni, ma ha affidato a Conte la completa gestione

“Non deve dunque stupire che Conte sia in questi giorni un uomo solo al comando. Erano state del resto le sue critiche pubbliche ai giocatori a rendere l’atmosfera ancora più incandescente, dopo la sconfitta a Bologna.

De Laurentiis le ha ascoltate in tv, si è fatto spiegare al telefono cosa stesse succedendo dal diretto interessato e gli ha poi ribadito la sua piena fiducia, concedendo persino una settimana di riposo al suo allenatore. Ma ora si aspetta che sia lui a risollevare il Napoli, trovando il modo per risolvere i tanti problemi emersi nell’ultimo mese. Per questo il presidente non dovrebbe partecipare al confronto a Castel Volturno tra l’allenatore e la squadra, alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Le risposte alla crisi sono dentro allo spogliatoio”.