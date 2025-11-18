Tchouameni: «Mi sento un quarterback in campo, il lavoro mentale quotidiano è la mia forza»

A L'Equipe: «Il mio mental coach mi aiuta prima delle partite. Ai fischi, preferisco rispondere guardandomi allo specchio e dirmi: "Hai sbagliato, ma ti sei preso la responsabilità"».

Aurélien Tchouameni, centrocampista del Real Madrid e della Nazionale francese, ha rilasciato una lunga intervista a L’Equipe.

L’intervista a Tchouameni

Hai giocato tutte le partite dall’inizio della stagione e ora hai subito un affaticamento muscolare. Giochi troppo?

«Giochiamo molto, sempre di più. I nostri corpi sono messi alla prova. Poi, se abbiamo un periodo di riposo che corrisponde al ritmo delle partite, non ho problemi. Ma i fatti non mentono. Guarda gli infortuni: ce ne sono sempre di più, per lo più legati all’aumento del numero di partite.»

Il tuo ruolo nella Francia si è evoluto. Senti che stai diventando un leader fuori dal campo?

«Quello che mi piace soprattutto nella nostra squadra è che siamo tutti amici. Quando ho affrontato il Liverpool, c’erano Ekitike, Konaté. Eravamo felici di giocare l’uno contro l’altro con l’idea di ritrovarci poi in Nazionale. Quando ci rincontriamo, parliamo delle nostre partite.»

Pensi molto alla Coppa del Mondo?

Tchouameni:«Sì, inoltre sarà negli Stati Uniti. Sono fiducioso perché so che abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno».

Sarà l’ultimo di Didier Deschamps. Avrà lasciato un segno importante nella tua carriera?

«Ovviamente. Sono arrivato qui all’età di 21 anni. Quando se ne andrà, avrò 26 anni. Penso che tutti i ragazzi dello spogliatoio vogliamo dargli l’ultimo regalo.»

In questa stagione, dopo quattro partite in Champions League, hai il 93% dei passaggi riusciti. Ti consideri un quarterback del calcio europeo?

«È divertente, qualche tempo fa ero negli Stati Uniti e ho parlato con Dak Prescott (quarterback dei Cowboys) e gli ho fatto molte domande sulla sua posizione. Perché il quarterback è un po’ come un numero 6. Mi parlava di cose che assomigliano a quello che faccio io».

Sei indiscutibile per tutti i tuoi allenatori. Xabi Alonso dice che hai un “ruolo fondamentale”: cosa ti ispirano queste lodi?

«Avere il riconoscimento dell’allenatore è la cosa più importante. Giocare nel più grande club del mondo significa esibirsi al più alto livello ed è per questo che mi alzo ogni mattina.»

Pensi che ci sia una discrepanza con la percezione del pubblico?

«Quando sono arrivato al Real nel 2022, ho capito che qui tutti conoscono il loro ruolo e fanno la loro parte. Se inizi a cambiare il tuo gioco in relazione all’opinione di alcune persone, ti perdi. Alla fine, ciò che conta è dove hai giocato, per quanto tempo e quanti titoli hai vinto. E anche se ho già vinto tutto abbastanza presto a Madrid, ho tanta fame e voglio vincere più campionati e Champions League.»

Xabi Alonso, che ha ricoperto la tua posizione, ti dà qualche consiglio?

Tchouameni:«Dal primo giorno. Mi ha mostrato le immagini per farmi capire la posizione giusta, su cosa posso migliorare. Sento di essere migliorato nel gioco con palla e offensivo».

Nel 2022 hai detto che non tutti hanno la stessa mentalità. La tua è uno dei tuoi punti di forza?

«Sì. Avere una buona mentalità significa essere in grado di affrontare tutti i tipi di situazioni ed emergere dalle difficoltà. Devi avere un equilibrio perfetto».

Stai lavorando con il tuo mental coach?

«Parliamo in videochiamata il giorno prima di ogni partita. Questo mi permette di avere l’energia necessaria per riprendermi rapidamente quando ho vissuto periodi leggermente più complicati.»

Mentalmente, è più difficile: essere fischiati dal Bernabeu o sbagliare un rigore nella finale di Coppa del Mondo?

«Preferisco guardarmi allo specchio il giorno dopo e dire a me stesso:” Hai sbagliato, ma ti sei preso la responsabilità”, piuttosto che dirmi che avevo paura. E tornerò a tirare un rigore ai Mondiali 2026».

Jules Koundé ti ha descritto come “ambizioso, orgoglioso, con un piano preciso del giocatore che vuole diventare”. Sei diventato quello che volevi essere?

«Arriverò a essere il giocatore che voglio diventare all’ultima partita della mia carriera. Giocare nei più grandi club del mondo, negli stadi più belli… vivo per questi momenti.»