Swiatek: «Mi piacerebbe perdere qualche torneo per imparare a gestire lo stress»

La tennista ex numero 1 Iga Swiatek ha rilasciato un’intervista al Guardian.

L’intervista a Swiatek

«Sceglierei sempre di vincere Wimbledon ogni anno. Ho pensato che avrei avuto bisogno di un altro paio di anni per imparare a giocare sull’erba. Ma mi sentivo benissimo. Abbiamo lavorato duramente prima di Wimbledon per cambiare alcuni schemi tattici che avevo anche nella mia testa e che non stavo usando negli anni precedenti. Sentivo, giorno dopo giorno, che avevo il mio gioco, e ho davvero sfruttato l’opportunità. Vincere lì ha cambiato tutto. Posso solo dire che questo torneo dimostra che il tennis è uno sport mentale. Questa parte del gioco ha un enorme impatto su tutto e sui risultati di ogni giocatore. Sono davvero felice di aver gestito bene la pressione, perché dopo la finale, tutti parlavano di Amanda [Anisimova, ndr.] stressata o qualcosa del genere, ma anche io lo ero; giocare la finale di Wimbledon sul Centrale è un’esperienza surreale».

«Mi piacerebbe provare a perdere due tornei, spendendo tempo a macinare e migliorare la tecnica. Penso che mi aiuterebbe anche a giocare un po’ meglio sotto stress. Giocando tutti i tornei obbligatori ora, la maggior parte dei giocatori ti dirà che non sono sempre pronti al 100% per giocare ognuno di questi».

Swiatek non è ancora riuscita a vincere l’Australian Open:

«Ci sono un sacco di cose che ho imparato quest’anno. Il mio obiettivo generale sarà quello di combinare la mia nuova tipologia di gioco con un buon equilibrio, mantenendo comunque il mio buon gioco sulle superfici più lente per sentirmi davvero più a mio agio con la varietà che c’è e sapere esattamente dove usare certi colpi».