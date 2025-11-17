Spalletti voleva andare in panchina con la tuta ma alla Juve non è permesso, una deroga solo per Sarri (Tuttosport)

Luciano Spalletti e l’abbigliamento migliore per andare in panchina. Avrebbe gradito indossare la tuta, non sempre ma in alcune occasioni sì. Alla Juventus però non è consentito. Un’eccezione ci fu soltanto per Sarri.

Ne scrive Tuttosport con Paolo Pirisi:

Spalletti avrebbe gradito ripartire in Serie A con altri indumenti. Con la tuta, per esempio. Magari non in tutte le partite, ma un utilizzo ripetuto l’avrebbe rasserenato.

Alla Juve, però, da regolamento interno in panchina si va con l’abito elegante. Giacca e cravatta. Non sono più ammesse deroghe dopo la gestione Sarri. Al tecnico di Figline Valdarno venne concessa una polo maniche lunghe, una sorta di compromesso. Un indumento casual con una vaga tendenza alla formalità, insomma. Ha indossato l’abito, sì, ma solo nelle cerimonie: le cene aziendali, la festa di Natale, la conferenza stampa di presentazione. E niente più. Per Spalletti non sono ammesse variazioni sul tema: andrà sempre in panchina in abito elegante come gli ultimi predecessori Tudor, Thiago Motta, Allegri e Pirlo. Le regole bianconere sono chiare e non ci saranno modifiche ad hoc. Luciano lo sa e ha accettato serenamente pure questo aspetto, sfidando la scaramanzia, che ai tempi di Napoli l’ha ovviamente condizionato. D’altronde vincere lo scudetto al Maradona l’ha segnato: è un’impresa talmente grande che non si può dimenticare. Anzi, Spalletti è ripartito proprio da quell’adrenalina. Da quelle sensazioni positive che ha ripescato nel cassetto della propria anima. Vincere alla Juve, in abito o in tuta, non cambia nulla. Conta solo il verbo: vincere, appunto.