Spalletti, a differenza di Tudor, ha chiesto e ottenuto una grande considerazione sulle questioni di mercato (Corsport)

Luciano Spalletti, al suo arrivo alla Juventus, ha chiesto un ruolo attivo nelle decisioni di mercato, segnando una netta differenza rispetto alla gestione Tudor. Ne parla Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport.

Spalletti ha una diversa considerazione in casa Juventus: i dettagli

Ecco cosa si legge sul Corriere:

“Dai primi contatti con la Juventus, Luciano Spalletti ha chiesto e ottenuto una maggiore considerazione sul calciomercato. Le operazioni del club bianconero, portate avanti dall’ad Damien Comolli, verranno quindi condivise con il tecnico toscano e questo rappresenta un cambio di rotta importante rispetto alla gestione Tudor. İl croato non ha infatti mai partecipato alle riunioni di mercato e non è mai stato realmente coinvolto nelle scelte e nelle decisioni della Vecchia Signora. Era contrario all’acquisto di Edon Zhegrova e aveva chiesto a gran voce il ritorno di Kolo Muani, oltre all’arrivo di un nuovo difensore e di un centrocampista, ma alla fine la società ha fatto altre scelte.”

Sulle questioni di mercato:

“Anche per quel che riguarda il discorso legato ai rinnovi è stato tenuto fuori: per esempio nel caso di Daniele Rugani. Come neo allenatore della Juve, Spalletti ha quindi da subito rilanciato la richiesta di Tudor: un centrocampista di qualità in più. L’identikit ovviamente è quel regista ritenuto necessario per il suo gioco e, in tal senso, c’è attenzione verso Marcelo Brozovic.”

“L’ex Inter, in forza all’Al-Nassr, avrebbe le caratteristiche giuste, è in scadenza nel 2026 e tornerebbe volentieri in Italia. Il club arabo gli ha offerto il rinnovo, ma lui sta prendendo tempo in attesa di capire cosa può succedere sul mercato. Sandro Tonali non viene comunque perso di vista, ma nel suo caso se ne riparlerà in vista di giugno: a gennaio, infatti, il Newcastle non ha intenzione di venderlo, e la Juve non può fare follie.”