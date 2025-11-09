Skorupski si fa male rinviando dopo 5 minuti: che qualcuno aiuti questi calciatori

Al suo posto nel Bologna dentro il giovane Pessina (Ravaglia è infortunato): farà 18 anni a dicembre ed è all'esordio in Serie A

Skorupski ha rilanciato dal fondo e si è accasciato dopo i primi 5 minuti di Bologna-Napoli. Problema muscolare per il portiere del Bologna, che è costretto a dare forfait dopo neanche sei minuti di gioco. Questo a dimostrazione e testimonianza della fragilità dei calciatori di oggi. Infortuni su infortuni. Il Bologna aveva giocato giovedì pareggiando 0-0 contro il Brann. Il portiere polacco è il secondo portiere infortunato in stagione, poiché già Ravaglia (secondo portiere) si era fatto male per una distorsione alla caviglia.

Al suo posto l’esordiente Pessina, lanciato alla prima in Serie A contro i campioni d’Italia. Si tratta di un giovane (il Napoli ha da poco recuperato Contini, altrimenti sarebbe stato nella stessa situazione con il solo Milinkovic e il 2006 Ferrante come secondo ndr), nato il 25/12/2007. A Natale farà 18 anni.