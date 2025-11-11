Aveva ragione José Mourinho sul calcio turco: lo scandalo scommesse è anche al di là delle sue accuse (Sueddeutsche)

L’addio di José Mourinho al Fenerbahçe nel 2024 sembra aver preannunciato la crisi che oggi scuote la Süper Lig (il campionato di calcio turco): decine di arbitri e dirigenti coinvolti in un vasto scandalo di scommesse, confermando le critiche del tecnico portoghese sullo stato di corruzione e malfunzionamento del calcio turco. Ne parla la Sueddeutsche.

Mourinho aveva intuito le storture del calcio turco: i dettagli

Ecco cosa scrive il quotidiano tedesco:

“José Mourinho se n’è andato, lasciando dietro di sé poca gloria: discordia, risentimento, amarezza. E forse una profezia che si è avverata. Al suo arrivo in Turchia nel 2024 come allenatore del Fenerbahçe, fu accolto come un salvatore, quasi come un redentore spirituale.

“Quando fu esonerato nell’agosto di quest’anno, Mourinho si era scontrato praticamente con tutti i personaggi di spicco del calcio turco. La massima divisione del paese, la Süper Lig, inveiva Mourinho, era in balia di forze sinistre; il “sistema” era corrotto e gli arbitri ne erano complici. Mourinho, che all’epoca fu diffamato come complottista, riassunse così la situazione del calcio turco: “È troppo grigio, troppo buio. Qui c’è un cattivo odore”.

Caso scommesse nel calcio turco: cosa sta accadendo

“Ora, qualche mese dopo, l’analisi di Mourinho sembra aver superato la prova del tempo. La portata dello scandalo scommesse ha sorpreso persino i critici di lunga data del sistema turco: in una conferenza stampa organizzata in fretta e furia a fine ottobre, la Federcalcio turca (Tff) ha annunciato che un numero significativo dei suoi 571 arbitri registrati possiede conti scommesse. Tra questi ci sono sette attuali arbitri di Süper Lig e i loro assistenti. I nomi specifici non sono ancora stati resi pubblici, ad eccezione di Zorbay Kücük arbitro di prima divisione di 33 anni. Si dice che un collega particolarmente prolifico abbia piazzato un totale di 18.227 scommesse. Altri quarantadue arbitri sono accusati di aver piazzato circa mille scommesse.”

“Solo venerdì, la procura turca ha emesso 21 mandati di arresto e i sospettati sono stati fermati per essere interrogati. Si tratta principalmente di arbitri, ma non esclusivamente: secondo quanto riportato dai media turchi, sarebbero coinvolti anche Murat Özkaya presidente del club di Süper Lig Eyüpspor, e Fatih Saraç ex proprietario del club di prima divisione Kasimpasa. La corruzione continua ad aumentare e, ancora una volta, è in gioco l’integrità del calcio turco. Si erano persino ipotizzate ipotesi su una possibile esclusione della nazionale turca dai Mondiali del 2026. Uno scenario che, al momento, sembra irrealistico. Tuttavia, la reale portata dello scandalo rimane in gran parte sconosciuta.”

Le parole del presidente della Federazione turca

«Siamo determinati a ripulire il nostro calcio dalle ombre della corruzione. Così come noi, la Tff, stiamo ripulendo il nostro pasticci, anche i nostri club devono monitorare se stessi e condividere i loro risultati con il pubblico. » ha dichiarato il presidente della federazione Ibrahim Haciosmanoglu in una conferenza stampa a fine ottobre.

Corruzione nel calcio turco: un problema antecedente allo stesso Mourinho

“Nel prossimo futuro, i retroscena e le motivazioni esatte rimarranno avvolti dalle voci, un passatempo preferito dei tifosi turchi: ogni tifoso è convinto che le strutture di potere in Turchia siano truccate contro il proprio club”.

“Discordia, risentimento, amarezza: la Süper Lig non ha bisogno di José Mourinho per questo; giocatori e staff possono gestirlo da soli. Diverse squadre hanno abbandonato il campo prima del fischio finale negli ultimi anni, citando “ingiustizie sistematiche”, su ordine dei rispettivi presidenti dei club. Il Fenerbahçe ha persino minacciato di ritirarsi dalla Süper Lig a un certo punto a causa delle presunte ingiustizie subite. Faruk Koca, presidente dell’Ankaragücü, si è sentito in dovere di rompere lo zigomo di un arbitro con un pugno dopo una partita per lo stesso motivo. A causa della diffidenza diffusa, i dirigenti della lega hanno avuto l’idea di provare arbitri stranieri la scorsa stagione. Questo si è rivelato solo parzialmente efficace nel creare fiducia: il video assistente arbitrale (Var) in una partita di campionato tra Galatasaray e Adana Demirspor era danese, e questo non ha impedito che la partita venisse sospesa.”