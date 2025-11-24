Sarri: «Fermare la Serie A per la Nazionale? Andava programmato, ora creerebbe problemi a chi fa le coppe»

In conferenza stampa: «Se si fa qualcosa del genere, una nostra squadra che va in semifinale di una coppa europea può chiedere lo stesso. Giochiamo con Irlanda Del Nord e la finale con la vincente di Galles-Bosnia, se andiamo fuori è giusto stare a casa»

Ieri sera, la Lazio ha vinto la terza partita consecutiva all’Olimpico battendo il Lecce per 2-0 grazie alle reti di Guendouzi (29′) e Noslin (90’+5) A margine della gara, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa capitolina e soffermarsi su altri temi d’attualità. Tra gli argomenti tratti dal mister toscano c’è anche il possibile rinvio della 30esima giornata di Serie A al fine di consentire alla Nazionale di prepararsi al meglio per gli spareggi Mondiali.

Le parole di Maurizio Sarri

Sarri ha cominciato analizzando la partita: «Palleggio buono, 60 minuti di alto livello. Sensazione di predominio nella partite e idee nella fase di impostazione, però l’abbiamo portata al 90° con il risultato in bilico. I ragazzi giocano tutte le partite con qualcosa di meglio. Il gruppo che mi sta dando gusto. Mi fa piacere che cominciano a togliersi soddisfazioni. Sono contento per le parole di Basic che si è divertito, ho avuto anch’io questa sensazione e ho detto loro che quando si gioca con divertimento divento tutto più semplice. Ma portare l’1-0 fino al novantesimo diventa difficile».

Il tecnico ex Napoli è apparso un po’ meno soddisfatto dell’operato del direttore di gara Arena (gol annullato a Dia): «Gestione dell’arbitro? Non mi tirare dentro il Var sennò vado al letto incazzato, oggi il Var è eccessivo e inappropriato e non sopporto quando si fa moviola. Parliamo delle altre cose».

«Questa è una stagione mi dà gusto per il momento. Nonostante i cinque mesi di incazzature e bestemmie varie, oggi ho la sensazione di poter lavorare a fondo, forse anche per la disponibilità dei calciatori. Le problematiche sono state impensabili. Il gruppo oggi è bello, compatto, umile, c’è una bella sensazione. Ma non sono attrezzato per un miracolo», ha poi sottolineato Sarri.

Infine, il passaggio sul tema legato alla Nazionale chi vi abbiamo anticipato poc’anzi: «La possibilità di saltare un turno di Serie A per le nazionali a marzo? Mi viene da rispondere ‘ci si pensa ora?’ Se si fa qualcosa di questo genere, una nostra squadra che va in semifinale di una coppa europea può chiedere lo stesso. Penso che andasse programmato tutto in tempi non sospetti. Ora puoi andare – con un calendario così zeppo – a creare delle problematiche a chi gioca le coppe. Sarebbe un qualcosa con un presupposto su cui si possono appigliare in tante. Giochiamo con Irlanda Del Nord e la finale con la vincente di Galles-Bosnia, se andiamo fuori è giusto stare a casa».