Sabalenka è arrogante e non sa perdere, ma tutti i grandi sportivi nascondono un lato presuntuoso (Telegraph)

Aryna Sabalenka ha perso le Wta Finals contro Elena Rybakina. La tennista numero 1 del mondo è nota per le sue uscite a volte fuori luogo, o la sua arroganza verso le avversarie quando perde, semplicemente perché non riesce ad accettare le sconfitte.

Sabalenka termina il 2025 definendosi una tennista che non sa perdere

Il Telegraph scrive con Simon Briggs:

“Aryna Sabalenka l’ha fatto di nuovo. Sembra ironico che la giocatrice di maggior successo del 2025 dovrebbe finire la stagione sotto l’aura di “non saper perdere”. Eppure è esattamente dove è Sabalenka ora. In almeno tre occasioni quest’anno non è riuscita a rispondere alla sconfitta con sportività. Alla finale degli Australian Open perse contro Madison Keys. Le telecamere la ripresero mentre mise il suo piatto d’argento a terra, dopo di che lei e i suoi allenatori mimarono di urinare su di esso. Nella finale degli Open di Francia, disse che la vittoria di Coco Gauff era sembrata un miracolo divino. Alle Wta Finals, le telecamere a bordo campo hanno mostrato Sabalenka sfogarsi contro Rybakina.

Personalmente, non mi preoccupa che Sabalenka non riesca a contenere le sue emozioni dopo una delusione schiacciante. Sappiamo che è un personaggio che si dedica con tutto il cuore al tennis e che sembra non avere alcun filtro. Mi piace il modo in cui dice la sua verità, tuttavia quando riconosce di essere stata fuori luogo, come con Gauff, ammette i suoi errori. Inoltre, Sabalenka non è certo la prima campionessa che fatica a riconoscere che gli altri potrebbero essere alla sua altezza. Serena Williams era solita essere simile, creando notoriamente ilarità in una conferenza stampa del 2009 con l’allora numero 1 del mondo Dinara Safina. La maggior parte dei grandi atleti hanno una vena di arroganza. E Sabalenka ritiene di essere la migliore”.