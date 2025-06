Sabalenka non ci sta, scatta la nuova polemica: «Non capisco perché non gioco sul campo principale»

Aryna Sabalenka, tennista numero uno al mondo, continua a far parlare di sé. L’ultima è una chiara polemica con gli organizzatori del Roland Garros, nonostante abbia raggiunto i quarti di finale del torneo parigino. Fin qui non ha perso nemmeno un set, ma comunque ci sono state alcune insidie. Ne ha parlato dopo aver sconfitto Amanda Anisimova. Queste le dichiarazioni rilasciate alla stampa presente e riportate dal Corriere dello Sport.

Sabalenka polemica al Roland Garros: «Perché non gioco sul Chatrier?»

«Sono felice della vittoria e del fatto che sia arrivata in due set. Il mio gioco è migliorato molto in vista di questo torneo e sono convinta di poter fare bene anche sulla terra battuta. Credo di non aver mai avuto fiducia come quest’anno. Qinwen Zheng mia prossima avversaria? Contro di lei le partite sono sempre complicate. Si tratta di un’ottima giocatrice, quindi mi aspetto una battaglia. Voglio prendermi la rivincita dopo la sconfitta di Roma».

Poi arriva la polemica. La bielorussa, come spesso le capita, non riesce a frenare la lingua e fa parlare di sé, oltre che per i meriti in campo, anche per ciò che dice al di fuori.

«Non capisco perché mi abbiano fatto giocare sul Lenglen per la seconda volta. Capisco che sia bello giocare davanti a quegli spettatori che non possono procurarsi i biglietti per lo Chatrier. Io però preferisco giocare sul campo principale. Mi auguro che d’ora in poi giocherò solamente sullo Chatrier».