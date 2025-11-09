Real Madrid inconcludente: 0-0 col Rayo Vallecano (As). Blancos sempre primi in Liga

“Il Real Madrid si addormenta”, cosi titola As il pareggio dei Blancos contro il Rayo Vallecano a Vallecas. Il Madrid comunque è sempre primo in Liga.

As scrive:

“È difficile giocare bene a Vallecas. Quasi nessuno ci riesce, che vinca o perda, tranne il Rayo, che conosce bene il proprio terreno. Ma la prestazione del Madrid non è stata molto diversa da quella di Anfield. È stata una partita noiosa, piena di imprecisioni e povera di occasioni, in cui sono mancati diversi protagonisti della squadra di Xabi Alonso, soprattutto Mbappé. Il Real è apparso fiacco, poco aggressivo e poco vivace, inferiore nei contrasti, contro un Rayo molto ordinato. I padroni di casa sono stati all’altezza del Madrid nel primo tempo e si sono difesi con intelligenza nella ripresa”.

Il Real Madrid si addormenta

Riporta il quotidiano spagnolo:

“Cambiare dopo una sconfitta (1-0 a Liverpool, nd) evita molte spiegazioni. Una combinazione di mancanza di riposo per alcuni e di disillusione per altri giustifica qualsiasi decisione. Quelle prese da Xabi Alonso sono state più moderate che drastiche: Asencio, impeccabile, al posto di Militao, e Brahim, spento, per sostituire l’assenza obbligata di Tchouaméni. Due ritocchi per tornare al 4-2-3-1, con tutti i titolari principali al sicuro, incluso Vinicius. Una scelta comprensibile: è stato l’unico vero agitato in una squadra assopita.

Il Rayo, invece, arrivava al match in pieno caos interno, colpito da un’esplosione di ego che di solito affligge solo i grandi club. Dopo la sua prima grande rimonta europea, era scoppiata la lite tra Balliu e Iñigo Pérez, aggravata dall’abbandono del tecnico, al punto da richiedere una sorta di “gabinetto di crisi” nello spogliatoio”.

Vallecas non è un campo facile

As poi racconta:

“Vallecas, in ogni caso, non è un campo facile. Lo dimostrano le vittime illustri cadute lì. Uno stadio piccolo, un pubblico pressante, una squadra attentissima al pressing e molto periferica in ogni senso: dal quartiere ai suoi migliori giocatori, tutti di fascia. Uno di questi è Ratiu, un terzino che a volte dimentica di esserlo. È suo il primo grande pericolo della partita: una progressione da esterno che lo porta fino all’area piccola, dove calcia sul palo di Courtois. Da quella parte, il Rayo è quasi impenetrabile. Dall’altra, quasi uguale.

Fino a quel momento, la partita era piatta: tanti passaggi, nessuna progressione nell’ultimo terzo e solo un tiro di Arda Güler per ricordare che c’erano le porte.

Dopo l’occasione del rumeno, però, il ritmo è aumentato. All’improvviso, il Madrid ha sbagliato due gol facili. Batalla ha parato d’istinto un tiro ravvicinato di Vinicius (forse con un fallo precedente di Chavarría su Bellingham), e Asencio, libero da marcature, ha sprecato di testa un cross perfetto di Carreras. Poi si è infortunato Pedro Díaz e Iñigo Pérez ha deciso di rafforzare la difesa inserendo un secondo terzino sinistro, Pacha Espino, spostando Álvaro in avanti.

Tutto è coinciso con l’ingresso in partita di Vinicius, che ha provato ad approfittare delle libertà concesse da Ratiu: due slalom quasi riusciti. Mbappé, invece, sembrava ancora ad Anfield — poco aiutato e poco propositivo. Il Rayo, invece, restava solido e coraggioso: teneva il Madrid lontano dalla propria area e lo pressava con successo, guidato da un allenatore attento ai dettagli, che gesticolava in maniche corte in una fredda serata. Non lo spaventano né il Madrid né la Siberia”.