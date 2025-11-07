A Barcellona rosicano per Real Madrid di Xabi Alonso e si aggrappano alle tensioni nello spogliatoio con Vinicius e Valverde.

Xabi Alonso inviso ad alcuni calciatori del Real (la rosicata della stampa del Barcellona)

Ecco cosa scrive il quotidiano catalano Sport:

“Il progetto di Xabi Alonso al Real Madrid sta attraversando giorni di incertezza. L’allenatore basco, arrivato con grandi aspettative, ha vinto 17 delle 21 partite sulla panchina blanca, ma le tre sconfitte subite finora sono state particolarmente pesanti.”

“Fatta eccezione per il Clásico – vinto contro un Barcellona decimato dagli infortuni – il Real ha perso tutti i grandi confronti stagionali. Non è solo una questione di risultati, ma di come sono arrivati: il 4-0 subito dal Psg nel Mondiale per Club, il 5-2 contro l’Atlético Madrid e l’1-0 ad Anfield, dove solo Courtois ha evitato una disfatta più ampia, hanno evidenziato fragilità strutturali nella squadra.”

“Le preoccupazioni del club non riguardano però soltanto l’aspetto tecnico. All’interno dello spogliatoio cresce infatti la tensione tra l’allenatore e alcuni giocatori. Il rapporto tra Xabi Alonso e Vinícius Jr. si è raffreddato visibilmente: l’episodio più evidente risale al Clasico, quando l’allenatore decise di sostituire il brasiliano, che reagì con rabbia verso la panchina. Il malumore di Vinícius covava già da tempo — l’esterno non gradisce la gestione dei suoi minuti, sentendosi un cambio fisso, mentre Mbappé appare intoccabile.”

” Fede Valverde ha dichiarato pubblicamente di non sentirsi “nato per giocare come terzino” e di non essere “a suo agio” in quella posizione, salvo poi rettificare e accettare il ruolo in assenza di Carvajal e Alexander-Arnold.”

Le parole di un senatore su Xabi

A peggiorare il clima interno, anche alcune indiscrezioni rivelate da The Athletic: una fonte vicina a un veterano del Real avrebbe commentato che «Xabi pensa di essere Guardiola, ma per ora è solo Xabi».

“Xabi Alonso, per ora, resta fedele alle proprie idee, anche a costo di incrinare i rapporti interni. Finché i risultati lo sosterranno, le critiche resteranno sotto traccia. Ma dopo sconfitte come quelle nel derby o ad Anfield, la sensazione è che il progetto cominci a vacillare e che un’ombra di dubbio aleggi di nuovo sul Bernabéu.”