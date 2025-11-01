Politano: «Volevamo portare a casa i tre punti, ma quando non si può vincere l’importante è non perdere»

Milinkovic Savic: «Rom nello spogliatoio è una presenza importante. Si sono fatti male parecchi e non vediamo l'ora che tornino»

A Dazn nel post partita della sfida tra il Napoli e il Como hanno parlato Matteo Politano e Vanja Milinkovic Savic

Quanto sei stanco?

Politano: «Abbastanza oggi è stata una partita dispendiosa, abbiamo incontrato una squadra che sta bene e gioca bene. Volevamo vincere ma non ci siamo riusciti»

Hai ottenuto il premio che ti aveva tolto Anguissa a Lecce. Come fai?

Milinkovic: «Lì è un attimo in cui decidi e parti da una parte»

Com’è in allenamento?

Politano: «Si vede dalla statura, non è facile fargli gol, fortunatamente quest’anno è con noi»

Che peso date a questo pareggio?

Politano: «Noi volevamo portare a casa i tre punti, ma quando non si può vincere l’importante è non perdere. Ora dobbiamo subito ricaricare le pile perché martedì si gioca»

Il peso di Lukaku?

Milinkovic: «Ognuno è importante, Rom nello spogliatoio è una presenza importante. Si sono fatti male parecchi e non vediamo l’ora che tornino»