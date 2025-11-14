Pedullà avverte: «Cedere Frattesi o Pellegrini a una rivale? Un suicidio calcistico »

«Non escludo che possano arrivare proposte». Scenario tutto da monitorare: Pellegrini è rinato con Gasperini, mentre Frattesi è arrivato a essere valutato dall’Inter fino a 50 milioni.

Nuovi aggiornamenti di mercato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, che su YouTube ha svelato le ultime novità legate al Napoli, in particolare alla situazione di Zambo Anguissa. La società cerca almeno un centrocampista da aggiungere alla rosa per rimpiazzare gli infortunati, valutando profili pronti subito e sostenibili economicamente. La dirigenza sta monitorando diverse piste, anche all’estero, per farsi trovare pronta in vista di un gennaio che si preannuncia particolarmente delicato. Queste le sue parole:

«Se mi dovessero chiedere di fare tre nomi di calciatori fondamentali per il Napoli, probabilmente metterei Anguissa. Se vi ricordate, fu acquistato dopo aver fallito un tentativo di prendere Koopmeiners. In questi anni ha attraversato momenti in cui aveva pensato di fare una nuova esperienza altrove, aveva avuto offerte di ogni tipo, ma il Napoli lo ha blindato e sta pensando di farlo ancora. Per me è tra i giocatori fondamentali del Napoli, insieme a Lukaku che presto tornerà».

Frattesi e Pellegrini al Napoli?

Il giornalista ha poi parlato di altri due nomi che, a suo avviso, fanno la differenza: Lorenzo Pellegrini e Davide Frattesi.

«Pellegrini è rinato con Gasperini, Frattesi invece potrebbe andare via da ormai tre o quattro sessioni di mercato, ma è sempre rimasto. L’Inter lo ha valutato fino a 50 milioni. La Roma dovrebbe valutare il rinnovo di Pellegrini, il cui contratto è in scadenza. Cedere Pellegrini a una diretta concorrente sarebbe un suicidio calcistico con pochi precedenti, ma bisogna capire anche quali siano le disponibilità del giocatore. Stesso discorso per Frattesi».

«Sono due situazioni da seguire attentamente», ha concluso Pedullà. «Non escludo che possano arrivare proposte, soprattutto per Frattesi, ma bisogna fare attenzione agli accostamenti facili: sono strade non facilmente percorribili. Immaginate se uno tra Frattesi o Pellegrini va via a gennaio e poi vince lo scudetto contro di te con un’altra squadra».