Osimhen, la Nigeria si aggrappa a lui per andare ai Mondiali: «è il primo a venire agli allenamenti e l’ultimo ad andarsene»

L'Equipe. Oggi la semifinale play-off contro il Gabon. Il ct: «Mi sono congratulato con lui dopo la partita e mi ha detto: "hai chiesto tre gol e io ne ho fatti tre”».

Victor Osimhen sta avendo un momento di forma straordinario; con il Galatasaray ha già segnato sei reti in Champions in tre presenze e ora vuole trascinare la sua Nigeria verso i Mondiali 2026.

Osimhen trascinatore della Nigeria

L’Equipe scrive:

Per la semifinale dei play-off per la Coppa del Mondo 2026 contro il Gabon, la Nigeria potrà contare su un inesauribile Victor Osimhen. Ha lasciato la Turchia in fretta domenica sera, per non perdere il volo per il Marocco dopo una settimana in cui aveva segnato tre gol con il Galatasaray ad Amsterdam contro l’Ajax in Champions. Il ct Eric Chelle ha dichiarato: «Quando dopo la partita mi congratulo con lui, lui mi dice: “hai chiesto tre gol e io ne ho fatti tre”. E’ il migliore attaccante del mondo. È il primo ad arrivare all’allenamento e l’ultimo ad andarsene. E vuole vincere tutto. Davanti alla porta, è clinico. Non ho mai visto nessuno colpire la palla così forte. Per la pressione che ha addosso si mette sempre una specie di guscio». Attualmente è il miglior goleador della Champions con sei gol in sole tre presenze.

Come rivela Africa Foot:

“Il Psg sarebbe pronto a sborsare 150 milioni di euro per assicurarsi Victor Osimhen, attaccante nigeriano attualmente sotto contratto con il Galatasaray. Una cifra astronomica che testimonia quanto il giocatore sia diventato la priorità assoluta di Luis Enriqueper rinforzare il reparto offensivo.

Nonostante un reparto offensivo ricco di talento sugli esterni, il Psg soffre ancora per la mancanza di una vera presenza in area. Gonçalo Ramos ha migliorato le sue statistiche negli ultimi mesi, ma non è riuscito a imporsi come il numero nove di riferimento che i tifosi si aspettavano. Per questo motivo, Luis Enrique ha chiesto un centravanti di livello internazionale, capace di concretizzare le numerose occasioni create dalle stelle parigine“.