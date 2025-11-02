Neymar torna in campo dopo l’infortunio e si fa notare con una finta su punizione

Neymar è tornato ieri in campo dopo quasi due mesi, subentrando nella sfida contro il Fortaleza. La partita termina 1-1 e il Santos resta 16º, a rischio zona retrocessione. L’attaccante brasiliano si fa notare soprattutto con alcune giocate, tra cui una punizione ben calciata. In gol Bareiro per il Fortaleza e autogol di Pacheco.

Scrive So Foot:

“Infortunato da settembre, Neymar è tornato a giocare con il Santos nella notte tra sabato e domenica. Entrato in campo, il brasiliano ha disputato circa venti minuti, senza però riuscire a trascinare la squadra alla vittoria, fermata sull’1-1 dal Fortaleza. L’ex Paris Saint-Germain ha provato, tra l’altro, una finta su punizione interrompendo la rincorsa per far saltare la barriera, ma il portiere ha deviato il suo tentativo.

Ora spetta a Neymar accumulare minuti senza ricadute, a cominciare dalla trasferta contro il Palmeiras, prevista per venerdì. Tutto questo per rilanciare il dibattito sulla sua presenza al Mondiale di giugno prossimo? Avrà tempo per perfezionare la sua finta fino al 19 luglio”.

La punizione di Neymar

Racconta poi Le Parisien:

“Neymar si è fatto notare soprattutto tentando una finta per superare la barriera e il portiere avversario su punizione. Proprio come fa sui rigori, ha interrotto la rincorsa prima di calciare, ma il portiere è riuscito a respingere il tiro.

Dopo questo pareggio contro una diretta concorrente per la salvezza, il Santos — che ha ancora una partita da recuperare — resta vicino alla zona retrocessione, a due punti dal primo posto utile per salvarsi”.