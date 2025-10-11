Neymar potrebbe giocare di nuovo con Messi e Suárez: l’Inter Miami tenta di riunirli (Daily Mail)

L’Inter Miami ha avuto l’opportunità di riunire Neymar con Lionel Messi e Luis Suárez — un tridente che ha entusiasmato intere generazioni e che resterà nella memoria.

Neymar in Mls

Scrive il Daily Mail:

“Il trio aveva formato un attacco temibile ed entusiasmante al Barcellona e, sebbene siano tutti nella fase finale della loro carriera, il club di Miami sta valutando l’idea di riportare insieme queste tre stelle per un’ultima avventura in Mls.

Neymar è tornato al suo club di origine, il Santos, a gennaio con un contratto di sei mesi dopo la risoluzione del suo accordo con l’Al Hilal. Ha poi prolungato il contratto fino a dicembre e sarà quindi libero di trattare con altri club alla fine dell’anno”.

Il quotidiano inglese scrive che l’Inter Miami pianifica rinforzi importanti per la prossima stagione, tratta con Messi e Suárez e valuta di portare Neymar negli Stati Uniti:

“I rappresentanti di Neymar riconoscono il grande valore, dentro e fuori dal campo, di portare negli Stati Uniti il miglior marcatore della storia del Brasile, anche se non hanno ancora avviato le trattative.

Quando giocavano insieme al Barcellona tra il 2014 e il 2017, Neymar, Messi e Suárez hanno realizzato complessivamente 364 gol e 173 assist per i giganti spagnoli”.

Messi è pronto a scrivere un’altra pagina di storia: ora punta anche alla Scarpa d’Oro della Mls (As)

Scriveva As:

“Intanto l’argentino si avvia alla Scarpa d’Oro 2025 della Mls. La sua doppietta contro il New York City lo porta in cima alla classifica, prendendo un leggero (ma importante) vantaggio su Denis Bouanga e Sam Surridge, i suoi principali rivali.

Leader solitario con 24 gol in 23 partite (una rete ogni 82 minuti), Messi continua a essere letale sotto porta. Ma Messi va oltre. L’argentino è ‘solo’ a 16 gol dai 900 ufficiali in carriera — un traguardo raggiunto solo da Cristiano Ronaldo — e a otto assist dai 400.”