Neymar rischierà il ginocchio per evitare la retrocessione del Santos

Neymar fuori di testa. Attualmente 17º nel campionato brasiliano con 38 punti, il Santos è in piena zona retrocessione a tre giornate dalla fine. Il capitano Neymar, infortunato al ginocchio la settimana scorsa, vorrebbe comunque giocare queste partite decisive, secondo quanto riportato da Globo, pur di provare a salvare il club anche a rischio della propria salute.

Neymar contraria médicos e faz teste em treino do Santos para tentar jogar contra o Sport Veja detalhes ➡️ https://t.co/919FY8atj8 📸 Reprodução pic.twitter.com/YOieaiafZm — ge (@geglobo) November 26, 2025

Neymar vuole giocare infortunato

Scrive L’Équipe:

“L’ex Psg soffre di una rottura del menisco del ginocchio sinistro e i medici gli avrebbero consigliato un’artroscopia e riposo totale. Mercoledì, però, Neymar si è allenato con i compagni per la prima volta in settimana, con l’obiettivo di esserci nel match del weekend contro lo Sport Recife (ultimo e già retrocesso).

Dopo ogni seduta verrà sottoposto a test medici per valutare le condizioni del ginocchio. In campo, nel centro sportivo, ha evitato qualsiasi contatto per non peggiorare l’infortunio e ha sostenuto l’allenamento con un tutore protettivo al ginocchio sinistro”.

