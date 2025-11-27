Neuer, contro l’Arsenal la sua interpretazione di “portiere fuori dai pali” si è rivelata la sua rovina (Sueddeutsche)

Nella vittoria dell’Arsenal 3-1 contro il Bayern Monaco, il portiere tedesco Manuel Neuer si è reso protagonista con un’uscita folle sul terzo gol dei Gunners firmato da Martinelli.

Neuer esce a vuoto e Martinelli segna

La Sueddeutsche scrive:

Due gol subiti su calcio d’angolo contro l’Union Berlino, due contro il Friburgo: si sarebbe potuto sospettare che qualcosa non andasse affrontando l’Arsenal, la squadra migliore al mondo in questa disciplina. Fin dal primo calcio d’angolo, i londinesi hanno abilmente bloccato Manuel Neuer con due uomini, tanto che il portiere non è riuscito a uscire. Un errore? Difficile dirlo. Ma è certamente sembrato sfortunato, tuffandosi troppo tardi per intercettare palla. Neuer è stato imbattibile su numerosi calci d’angolo pericolosi in seguito, ma non ha avuto alcuna possibilità con il secondo gol dei Gunners. Poi, con i contropiedi, la sua interpretazione del portiere si è rivelata la sua rovina: dopo un lungo passaggio a Gabriel Martinelli, è uscito dalla sua porta con troppa foga e si è perso nel vuoto vicino alla linea di metà campo; l’attaccante ha poi insaccato il pallone a porta vuota.

Neuer aveva iniziato bene il match contro la Grecia, tanto che “il pubblico già dopo pochi minuti dalla sua doppia parata, non molto elegante ma efficace, era gasato. Ma i tifosi presto si sono ammutoliti: il comportamento di Neuer sullo 0-1 li aveva scioccati. Il portiere, evidentemente con i sensi di colpa, non ha nemmeno avuto il riflesso di alzare il braccio per lamentarsi di un potenziale fuorigioco. I momenti di down di Neuer si alternano con una frequenza ormai inquietante“.

Contro la Grecia si è vista una debolezza inaspettata. I greci sono stati più pericolosi in attacco, “i tantissimi errori dei tedeschi, mancanza di sicurezza nel gioco, l’attacco inefficiente e la palese papera di Manuel Neuer nel gol subito“. Nagelsmann ha minimizzato, elogiando la reazione del poritere dopo essere andati sotto nel punteggio. Questi scherzi iniziano ad essere frequenti. Prima a Madrid, nella semifinale di Champions. Un’altra papera nell’ultima partita di Bundesliga e ora durante le amichevoli pre Euro2024. Nonostante si sia preso la responsabilità del gol («Me ne prendo carico io stesso»), ha comunque elogiato le sue prestazioni: «Penso di aver fatto bene in entrambe le partite. Ed è così che mi preparo alla fase a gironi».