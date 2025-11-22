Home » Il Campo » Dichiarazioni

Neres: «Se sono più vicino alla porta, è più facile segnare, ma voglio solo essere in campo, ovunque»

A Dazn: «Dobbiamo andare avanti, il calcio è veloce e ci sarà presto un'altra partita. Non c'era tempo per parlare, ma andare avanti e continuare a lavorare»

Neres infortuni muscolari

Napoli 12/01/2025 - campionato di calcio serie A / Napoli-Hellas Verona / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: David Neres

Dopo la vittoria contro l’Atalanta, David Neres autore di una doppietta per il Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky

Una vittoria che cambia il senso della stagione? «Una vittoria importante come le altre, dobbiamo continuare su questa strada e tra pochi giorni abbiamo un’altra partita: non possiamo fermarci ma guardare avanti».

Preferisci giocare più vicino alla porta?

«Se sono più vicino, è più facile segnare. Sulla fascia puoi fare assist, ma mi piace giocare ovunque: io voglio solo essere in campo, ovunque»

David Neres è intervenuto ai microfoni di Dazn

Miglior risposta alle due settimane difficili? «Dobbiamo andare avanti, il calcio è veloce e ci sarà presto un’altra partita. Non c’era tempo per parlare, ma andare avanti e continuare a lavorare».

