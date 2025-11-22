Neres: «Se sono più vicino alla porta, è più facile segnare, ma voglio solo essere in campo, ovunque»
A Dazn: «Dobbiamo andare avanti, il calcio è veloce e ci sarà presto un'altra partita. Non c'era tempo per parlare, ma andare avanti e continuare a lavorare»
Una vittoria che cambia il senso della stagione? «Una vittoria importante come le altre, dobbiamo continuare su questa strada e tra pochi giorni abbiamo un’altra partita: non possiamo fermarci ma guardare avanti».
Preferisci giocare più vicino alla porta?
«Se sono più vicino, è più facile segnare. Sulla fascia puoi fare assist, ma mi piace giocare ovunque: io voglio solo essere in campo, ovunque»
David Neres è intervenuto ai microfoni di Dazn
