La notizia della morte del Napoli di Conte era fortemente esagerata

Mark Twain era tifoso del Napoli, anche se il Napoli non era stata ancora fondato. Ci rifacciamo a lui per il nostro titolo alla larga vittoria (3-1) del Napoli sull’Atalanta. Vittoria che arriva dopo due settimane vissute tra il surreale e il grottesco, in una città che a ogni secondo ci ricorda perché è sempre andata in soccorso del vincitore, pronta a genuflettersi alla dominazione di turno. Una città senza spina dorsale. Due settimane in cui Antonio Conte è stato ridotto a dilettante della panchina, ad allenatore che fa volontariamente infortunare i propri calciatori pur di non rinunciare ai propri metodi. Inutile ripetere le amenità sul non gioco del Napoli, le abbiamo ascoltate per tutto lo scorso anno prima che la piazza – a scudetto vinto – cambiasse idea dalla sera alla mattina.

Ma questa è Napoli. Amen. Incapace di capire che altrove – innanzitutto da Milano – il fuoco di fila su Conte era cominciato perché è Conte il nostro fuoriclasse. Gli avversari lo sanno perfettamente. È a Napoli che fanno fatica ad assimilare questa evidente verità. Cinque giorni di permesso a Torino hanno mandato la città oltre il filo della crisi di nervi. Un’ultima osservazione prima di passare a temi più strettamente calcistici. Se proprio non si hanno nozioni di calcio, è sufficiente affidarsi al capitalismo: ci sono nove milioni (di euro) di motivi per cui Antonio Conte ne sa di più di calcio rispetto a tifosi e a varia umanità.

Passando più strettamente al calcio, Conte ha smentito la narrazione che lo voleva ancorato ai propri principi a dispetto della realtà. E ha rivoluzionato il Napoli. Affidandosi ai tre scontenti della rosa: Beukema, Neres e Lang. Con il ritorno alla difesa a tre. Senza dimenticare che il Napoli sta facendo i conti con un’emergenza di uomini – De Bruyne, Meret, Gilmour, Spinazzola, Lukaku -, il tecnico ha studiato come cambiare registro dopo le recenti opache prestazioni (nonostante il Napoli fosse terzo in classifica ad appena due punti dalla vetta).

I tre hanno risposto. E sono stati grandi protagonisti. Non solo loro, citiamo Di Lorenzo e McTominay. Ma una citazione la merita anche Lobotka. Il Napoli ha chiuso 3-0 il primo tempo con doppietta di Neres e terza rete di Lang. Si è rivisto il Napoli concentrato e pronto a lottare su ogni pallone. E a ripartire. Così ha fatto male all’Atalanta di Palladino. Soprattutto Neres con le sue accelerazioni. Nel secondo tempo, invece, è subentrata un po’ di paura. Complice anche la rete di Scamacca in avvio di ripresa. Lo sport è così, non esiste vittoria semplice. I successi vanno conquistati sul campo, anche e soprattutto con sofferenza. È lunare pensare che il calcio sia solo tattica. E sul 3-1 la paura si è impossessata del Napoli di Conte incapace di tenere palla. Un po’ per la stanchezza. Un po’ per il braccetto del tennista. Conte si è aiutato con le sostituzioni. Prima fuori Rrahmani per Juan Jesus, poi al 69esimo fuori Neres, Lang e Gutierrez, dentro Elmas, Politano e Mazzocchi. Il Napoli è arrivato fino alla fine. E, sia solo per una notte, è di nuovo primo in classifica.