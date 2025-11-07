Napoli, occhi su Marc Casadó: il Barcellona apre alla cessione del centrocampista (Fichajes)

La dirigenza blaugrana è pronta ad ascoltare offerte pari o superiori ai 30 milioni di euro e il Napoli è pronto a inserirsi alla finestra

Non solo Mainoo: il Napoli continua a guardarsi intorno per rinforzare la sua mediana. Nel frattempo, il futuro di Marc Casadó al Barcellona è sempre più incerto. Il club catalano ha comunicato al giovane centrocampista che il suo spazio sarà limitato nelle prossime settimane, lasciando aperta la possibilità di una partenza già a gennaio. Una coincidenza che sembra cascare proprio a fagiolo.

Casadó, possibile approdo al Napoli? I dettagli

Ecco cosa scrive Fichajes:

“Cresciuto nel settore giovanile della Masia, Casadó è approdato in prima squadra con grandi ambizioni, ma la concorrenza a centrocampo e l’arrivo di nuovi elementi chiave ne hanno progressivamente ridimensionato l’importanza.”

“Il Barcellona, alle prese con significative difficoltà economiche, considera un’eventuale cessione del giocatore anche come un modo per sistemare i conti e alleggerire il monte ingaggi. Nonostante Hansi Flick abbia ribadito che il giovane rientra nel progetto tecnico, la dirigenza è pronta ad ascoltare offerte pari o superiori ai 30 milioni di euro.”

“Tra le squadre che seguono da vicino Casadó c’è anche il Napoli, che però non ha ancora presentato una proposta ufficiale. Al momento, la posizione del Barcellona resta chiara: il centrocampista potrà lasciare il club solo se lo deciderà personalmente o se arriverà un’offerta ritenuta adeguata.”

“Lo scenario lascia pensare che il mese di gennaio possa rappresentare un momento decisivo per il suo futuro: Casadó dovrà scegliere se restare a giocarsi le sue carte in blaugrana o intraprendere una nuova avventura, con il Napoli pronto a inserirsi alla finestra.”