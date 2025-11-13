Napoli, in vendita i biglietti per la semifinale di Supercoppa a Ryadh contro il Milan: tutte le info e i prezzi
Ai sostenitori del Napoli sarà destinata la curva di sinistra (settori C e D), mentre ai sostenitori del Milan sarà destinata la curva di destra (settori K e J)
Sono disponibili le informazioni per l’acquisto dei biglietti di Napoli-Milan, prima semifinale di Supercoppa 2025/2026, in programma il 18 dicembre a Riyadh, in Arabia Saudita. I dettagli relativi alla finale saranno comunicati successivamente.
Supercoppa, ecco i biglietti per Napoli-Milan: i dettagli
Ecco cosa si legge sul sito della Lega Serie A:
“Napoli-Milan – In programma giovedì 18 dicembre 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’“Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh. Ai sostenitori del Napoli sarà destinata la curva di sinistra (settori C e D), mentre ai sostenitori del Milan sarà destinata la curva di destra (settori K e J)”.
Prezzi dei biglietti (in euro)
Categoria 1: 46
Categoria 2: 39
Categoria 3: 23
Categoria 4: 16
Lukaku punta al rientro prima della Supercoppa, ma senza forzare i tempi (Corsport)
Il Napoli, sebbene sempre primo in classifica, aspetta con ansia il rientro del suo bomber, Romelu Lukaku, per risolvere il problema dei gol mancanti. Club e calciatore hanno un unico obiettivo, rientrare il prima possibile, ma questo, precisa il Corriere dello Sport, non significa che verranno forzati i tempi.
“rientrato in Italia da una settimana, lavora per tornare tra poco più di un mese, ovvero prima della Supercoppa. Una speranza, al momento, da vericare più avanti. Senza forzare i tempi, ovviamente”.