Napoli, in vendita i biglietti per la semifinale di Supercoppa a Ryadh contro il Milan: tutte le info e i prezzi

Qualche giorno fa Sky Sport aveva anticipato le date del possibile rientro di Romelu: “Lukaku sta intensificando i carichi e provando anche ad aggiornare l’obiettivo che si era posto. Vorrebbe rientrare prima della Supercoppa, anticipando i tempi di recupero”. Prima della Supercoppa, calendario alla mano, vorrebbe dire il 10-15 dicembre. In quei giorni, il Napoli sarà ospite del Benfica in Champions e dell’Udinese in campionato.