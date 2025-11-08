Lukaku punta al rientro prima della Supercoppa, ma senza forzare i tempi (Corsport)

Il Napoli, sebbene sempre primo in classifica, aspetta con ansia il rientro del suo bomber, Romelu Lukaku, per risolvere il problema dei gol mancanti. Club e calciatore hanno un unico obiettivo, rientrare il prima possibile, ma questo, precisa il Corriere dello Sport, non significa che verranno forzati i tempi.

“rientrato in Italia da una settimana, lavora per tornare tra poco più di un mese, ovvero prima della Supercoppa. Una speranza, al momento, da vericare più avanti. Senza forzare i tempi, ovviamente”.

Qualche giorno fa Sky Sport aveva anticipato le date del possibile rientro di Romelu: “Lukaku sta intensificando i carichi e provando anche ad aggiornare l’obiettivo che si era posto. Vorrebbe rientrare prima della Supercoppa, anticipando i tempi di recupero”. Prima della Supercoppa, calendario alla mano, vorrebbe dire il 10-15 dicembre. In quei giorni, il Napoli sarà ospite del Benfica in Champions e dell’Udinese in campionato.

È chiaro che vedere Big Rom in borghese, in tribuna, è stato un primo passo verso il rientro, ormai sempre più vicino dopo l’uscita di scena del 14 agosto.

“L’obiettivo è rientrare in campo a dicembre, anche se l’agenda dovrà essere aggiornata di volta in volta. Non è ancora stabilito e neanche chiaro se Lukaku riuscirà a rientrare entro la prima o entro la seconda metà del mese, ma a questo punto è certo che punterà a giocare tutte le competizioni, comprese la final four di Supercoppa italiana in programma in Arabia Saudita dal 18 al 22 dicembre. Nel frattempo, lavora a Castel Volturno: sprint finale”.