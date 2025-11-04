Napoli-Eintracht, con i tedeschi volano manite. Una inflitta al Galatasaray e due rimediate da Atletico e Liverpool

Tuttosport snocciola un po’ di statistiche sul match di Champions del Napoli di questa sera contro l’Eintracht.

“La quarta giornata di Champions League regala sfide da brivido, anche per l’importanza dei tre punti in palio. Il Napoli di Antonio Conte ospita l’Eintracht Francoforte che, sottolinea Planetwin365.news, ha perso le ultime tre partite contro formazioni italiane senza mai andare a segno. I tedeschi, nel bene o nel male, hanno fatto parlare di loro nelle prime tre partite della “fase campionato”.

Potrebbe interessarti: Nella scorsa Champions, il Psg finì 15° nella prima parte e ha concluso con il trofeo in mano

Con l’Eintracht in campo si è visto sempre il 5-1: goleada inflitta al Galatasaray alla prima giornata ma poi incassata da Atletico Madrid e Liverpool. Insomma, volano “manite”. Il Napoli al Maradona ha battuto 2-1 lo Sporting Lisbona e ha perso solo una delle ultime 18 gare interne di Champions: 11 vittorie e 6 pareggi. Contro l’Eintracht c’è un doppio precedente, che risale agli ottavi di Champions League 2022/23. In entrambi i match vinsero gli azzurri, 2-0 in trasferta e 3-0 in casa. In chiusura, una statistica sui tedeschi. Insieme al “collega” del Marsiglia, il portiere tedesco è stato fin qui il più impegnato con 20 parate all’attivo”.