Napoli, da domani biglietti in vendita per il match contro l’Atalanta. Settimana prossima, Qarabag e Cagliari

Il Napoli ha diramato le modalità di vendita dei biglietti per le prossime tre partite in casa, contro Atalanta, Qarabag e Cagliari.

Il comunicato del club:

“A partire dalle ore 12:00 di venerdì 7 novembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Atalanta, match che si disputerà sabato 22 novembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. A partire dalle ore 12:00 di lunedì 10 novembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Qarabag, quinto match di Champions League che si disputerà martedì 25 novembre alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. A partire dalle ore 12:00 di martedì 11 Novembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Cagliari, match valido per gli ottavi di Finale di Coppa Italia Frecciarossa che si disputerà mercoledì 3 dicembre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

La vendita dei biglietti per la partita di Serie A contro l’Atalanta e per la partita di Coppa Italia contro il Cagliari si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato. Come comunicato in fase di Campagna Abbonamenti per la partita di Champions League contro il Qarabag, la vendita si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Abbonamento Italia 25/26 (20 gare); la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1 e della Fase 2 abbonati e possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.

Informiamo inoltre che, la fase di vendita riservata a tutti i Membri Premium della Ssc Napoli, sarà disponibile a partire dal match in programma il 7 dicembre 2025, Napoli vs Juventus”.