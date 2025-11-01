Napoli-Ceballos? Al momento non risulta alcuna proposta (Fabrizio Romano)

Su Youtube: «Il centrocampista fa parte delle rotazioni del Real Madrid e in casa Blancos è sempre difficile liberare i giocatori a gennaio»

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, è tornato recentemente sotto i riflettori anche per le esigenze di mercato del Napoli, dopo l’infortunio di Kevin De Bruyne. Tuttavia, al momento non risulta alcuna proposta concreta da parte del club partenopeo. ne ha parlato Fabrizio Romano.

Ceballos-Napoli, tutto fermo: i dettagli

Ecco cosa dice Romano:

«Dani Ceballos è un nome tornato in questi giorni, anche in ottica Napoli, a causa dell’infortunio di Kevin De Bruyne. Ceballos ha molti estimatori in Italia: in estate si era parlato di varie squadre, ma non è mai stato veramente vicino a nessuna società italiana.»

«Solo il Marsiglia, allenato dall’italiano Roberto De Zerbi, sembrava vicino a prenderlo, ma il centrocampista ha cambiato idea praticamente all’ultimo, poco prima di partire per visite mediche e firme. Ha scelto quindi di restare al Real Madrid, club di cui è madridista puro.»

«Al momento non risulta che il Napoli abbia avanzato alcuna proposta per lo spagnolo. Attualmente il centrocampista fa parte delle rotazioni del Real Madrid e in casa Blancos è sempre difficile liberare i giocatori a gennaio, a meno che non sia una richiesta specifica del calciatore.»

Leggi anche: Ceballos aveva superato Modric nelle gerarchie del Real nel 2023

C’è un caso Modric al Real Madrid. Almeno così scrive El Mundo.