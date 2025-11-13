Napoli-Atalanta, stop ai biglietti per i residenti in Lombardia: attesa la decisione definitiva del Casms

In vista della sfida del 22 novembre al Maradona tra Napoli e Atalanta (calcio d’inizio alle 20:45), arrivano misure restrittive per la vendita dei biglietti.

Napoli-Atalanta, stop ai biglietti: i dettagli

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dopo le segnalazioni della Questura di Napoli, ha deciso di sospendere la vendita dei tagliandi ai residenti in Lombardia.

La parola ora passa al Casms(Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive), che nei prossimi giorni definirà le disposizioni definitive. L’orientamento sembra andare verso un divieto di trasferta per i tifosi bergamaschi, anche se resta sul tavolo l’ipotesi di una limitazione più circoscritta alla sola provincia di Bergamo.

La decisione finale del Casms è attesa a breve e stabilirà le misure di sicurezza per una partita considerata a rischio sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Xavi, l’intermediario: «Napoli sarebbe una piazza graditissima per lui»

Leonardi (intermediario Xavi) ha dichiarato:

«Allenatori spagnoli come Xavi servono a tanti club italiani. Con lui ti alleni con la palla, gli allenamenti sono molto più pratici. Che resti Conte, ma Xavi sta cercando squadra. Non so nulla, non mi hanno risposto per cui non so nulla. Come caratteristiche però ci starebbe bene, ma non solo a Napoli, farebbe comodo a tante squadre italiane. E’ un tecnico moderno, sarebbe ottimo secondo il mio punto di vista. Lui gioca col 4-3-3, punta al possesso palla quindi a giocare nella trequarti avversaria, come faceva da calciatore. Al calciatore piace fare questo gioco perché ci si allena con la palla. Xavi è giovane, interessante e senza club. E’ molto attento alla cantera, anche un club italiano lo aveva contattato ma lui è attento su questi dettagli per cui non è un allenatore semplice da prendere. Napoli però è una piazza graditissima per lui oggi, ci mancherebbe altro».