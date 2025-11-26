Mouratoglou: «Djokovic è uno dei pochi per cui il denaro non è un valore»

Su Instagram: «Non crediate che le persone che hanno molti soldi, non ne vogliano ancora di più. Per lui è diverso ed è per questo che mi piace così tanto. È una persona autentica, i soldi non lo spingeranno mai a fare qualcosa in cui non crede»

«Il denaro è molto importante e porta sicurezza. Su questo non c’è dubbio. Ma nella mia carriera ho rifiutato molte grandi aziende e assegni elevati, perché non posso rappresentare qualcosa in cui non credo». Parola di Novak Djokovic.

Il serbo aveva rilasciato tali dichiarazioni durante un’intervista al programma “Piers Morgan Uncensored”. Prendendo spunto da queste, il noto coach Patrick Mouratoglou ci ha tenuto ad elogiare l’ex numero uno sottolineando la sua rara virtù in un mondo sempre più comandato dalla sete di denaro.

Mouratoglou: «Djokovic è una persona autentica, per lui il denaro non è un valore»

«È per questo che mi piace così tanto Novak e l’ho sempre detto. È una persona autentica. I soldi non lo spingeranno mai a fare qualcosa in cui non crede. ‘Oh, ma è facile per lui farlo perché guadagna così tanti soldi’ . La maggior parte dei giocatori che guadagnano le sue stesse cifre non rifiuta accordi per motivi personali», ha affermato il tecnico francese in un video su Instagram.

«In secondo luogo, non crediate che le persone che hanno molti soldi non ne vogliano ancora di più. Lui è uno dei pochi per cui il denaro non è un valore, cosa che è difficile da dire per molte persone. Ed è anche comprensibile: quando sei nel tennis per 20 anni, non guadagni nulla. E all’improvviso, grazie a quei 20 anni di lavoro, puoi fare soldi. Quando arrivi a 35 anni, la carriera è finita. Devi trovare un altro modo per guadagnare, e non è facile», ha spiegato.