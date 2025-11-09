Djokovic in Grecia è trattato come un eroe, lui parla già greco: «Sono successe cose, la vita è così» (Times)

Novak Djokovic si è trasferito ad Atene con la famiglia, confermando pubblicamente il suo nuovo domicilio in Grecia. Il suo trasferimento è avvenuto dopo le proteste degli studenti in Serbia e le critiche ricevute dai sostenitori del presidente Vučić. Il Belgrade Open (il torneo che ieri ha vinto battendo in finale Musetti) si è spostato ad Atene, permettendo a Djokovic di giocare nel paese dove ora risiede e sentire il sostegno del pubblico locale. È solo un Atp 250 ma ha l’attenzione mediatica di uno Slam. I figli Stefan e Tara frequentano una scuola britannica ad Atene, mentre Djokovic continua a giocare e a parlare delle scelte per il bene della famiglia. Nonostante le controversie, il tennista rimane fedele alle proprie convinzioni e mantiene il legame con la Serbia attraverso lo sport. Ne ha scritto qualhe giorno fa Il Times.

Il Torneo di Atene diventato importante per la presenza di Djokovic

È la prima occasione che il 38enne ha di giocare nel paese in cui lui e la sua famiglia ora risiedono, permettendogli di percepire e sentire il supporto del suo nuovo pubblico — cartelli con scritto “Novak, Goat” e “Go, Nole” riassumono il sentimento generale. È anche un piccolo conforto per un uomo recentemente etichettato dal tabloid serbo Informer come “falso patriota che si era presentato per anni come simbolo della Serbia per poi fuggire in Grecia”.

Il post del serbo contro il governo all’origine di tutto

Il contesto del trasferimento di Djokovic in Grecia è controverso e triste. Pur avendo vissuto per gran parte della carriera fuori dalla Serbia, tra Monte Carlo e Marbella, molti pensavano che sarebbe tornato nel suo paese in vista del ritiro. Commentatori e opinionisti si chiedevano spesso se questo eroe nazionale sarebbe entrato in politica o avrebbe tentato la corsa alla presidenza serba.

Poi quel posto sui social nel dicembre 2024.

Dopo il crollo, il mese precedente, di una tettoia della stazione ferroviaria di Novi Sad, che causò 16 morti, iniziò un’ondata di proteste guidate dagli studenti, accusando contratti governativi corrotti sotto il presidente Aleksandar Vučić. Djokovic offrì presto il suo sostegno alla causa.

“La Serbia ha un enorme potenziale e la gioventù istruita è la sua più grande forza,” scrisse Djokovic. “Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è comprensione e rispetto. Con voi, Novak.” A gennaio si è presentato a una partita di basket a Belgrado con una felpa con cappuccio recante la scritta “Gli studenti sono campioni”. A luglio, dopo una vittoria a Wimbledon, ha celebrato facendo un gesto di pompaggio con le braccia, visto come tributo allo slogan dei manifestanti Pumpaj, che significa “continua a pompare”.

Oggi i figli studiano in una scuola britannica ad Atene

La reazione dei sostenitori di Vučić è stata feroce. Pur non avendo parlato pubblicamente contro Djokovic — dicendo a luglio alla televisione serba che “non avrebbe mai detto una parola contro di lui” — i media vicini al presidente non hanno esitato a criticarlo, definendolo “traditore” e “vergogna”. Non è probabilmente un caso, quindi, che ad agosto sia stato annunciato lo spostamento del Belgrade Open ad Atene. I suoi figli Stefan, 11 anni, e Tara, 8, sono stati iscritti allo St Lawrence College, scuola privata britannica ad Atene che offre un’istruzione “basata sul Curriculum Nazionale Inglese e sui valori educativi britannici”.

Il greco si aggiunge ora al repertorio linguistico di Djokovic — che parla già fluentemente serbo, inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo e portoghese — e lo ha utilizzato con grande efficacia salutando il pubblico nella sua intervista in campo dopo la vittoria di martedì. “Buonasera, Grecia. Vi amo. Come state? Bene, bene,” ha detto prima di passare all’inglese. “Si sente davvero come casa, giocare ad Atene. È stato incredibile sperimentare la grande ospitalità del popolo greco, per cui la Grecia è famosa a livello globale. Più che il riconoscimento per i miei risultati nel tennis, sento che la gente si avvicina a me in modo amichevole e umano, e questo mi ha davvero toccato il cuore. Atene è nel mio cuore, senza dubbio.”

“Non era qualcosa che avevo pianificato a lungo,” ha detto Djokovic a un’emittente greca. “In realtà, negli ultimi due anni sono successe cose, le decisioni sono cambiate nella nostra vita, sia privata che professionale. Ma va bene, la vita è così. Abbiamo due figli piccoli e stiamo cercando di adattarci e trovare l’ambiente migliore per loro. Perché questa è la priorità: come cresceranno i bambini nell’ambiente più favorevole per la loro salute psicologica, fisica ed emotiva. Essere in un ambiente in cui sentiamo di avere più tempo come famiglia, in privato.”