Mercato, il Napoli cerca due centrocampisti ma dipende anche dalle cessioni (Corrmezz)
Mainoo e Atta in cima alla lista ma ci sono anche Cissè del Rennes e Manzambi del Friburgo. Per l'esterno di difesa in nomi di Sanchez e Norton-Cuffy
È sempre tempo di calciomercato, oggi più che mai visto che siamo a un mese e mezzo dal mese di gennaio quando si aprirà la finestra invernale di trasferimento.
Scrive il Corriere del Mezzogiorno:
Fino a Capodanno il Napoli dovrà disputare almeno 9 gare (10 in caso di finale di Supercoppa) in poco più di un mese, poi può sfruttare il mercato di gennaio per affrontare i propri problemi. Si studiano diverse ipotesi per il centrocampo: Mainoo del Manchester United, Atta dell’Udinese, Cissè del Rennes e Manzambi del Friburgo. Non sono esclusi anche due rinforzi per il centrocampo ma dipende anche da eventuali uscite.
Scrive il Corriere dello Sport:
Un centrocampista ma, volendo, anche un terzino destro. In sintesi, i ruoli che il Napoli voleva ricoprire a fine estate salvo poi, dopo l’infortunio di Lukaku, concentrarsi solo sull’investimento Hojlund. Ma ora Juanlu Sanchez del Siviglia può tornare d’attualità e, volendo, c’è spazio anche per il nuovo, per Nelson Norton-Cuffy del Genoa, già protagonista quest’anno al Maradona. Sono due Under entrambi.