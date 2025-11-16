Mercato, il Napoli cerca due centrocampisti ma dipende anche dalle cessioni (Corrmezz)

Lobotka quest’estate era seguito da United e Barcellona, ma il Napoli chiedeva 35-40 milioni (Tmw)

Il problema è che ha quasi 31 anni e le big d'Europa stanno tentando di svecchiare la rosa. Al Napoli guadagna più di 4 milioni e non è impensabile che anche De Laurentiis decida per un profilo più giovane.