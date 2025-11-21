Magicamente l’Inghilterra riscopre McTominay: ora anche l’Arsenal è pronta a fare follie per averlo

Non solo l’Everton: i pesi massimi di Premier stanno riscoprendo, con colpevole ritardo, la bellezza del “Flying Scotsma”. Too bad, come direbbero da quelle parti: ora serve una cifra monstreper Scott McTominay. Ne parla TeamTalk.

McTominay, ritornano le sirene di Premier: i dettagli

Ecco cosa scrive TeamTalk:

“Scott McTominay, il grande centrocampista scozzese che ha ridefinito la sua carriera con il passaggio in Serie A, si trova al centro di una saga di trasferimenti in fermento, con fonti che rivelano esattamente cosa servirà per riportare il giocatore in Premier League nel 2026. I sussurri dalla massima serie inglese suggeriscono che un ritorno a casa potrebbe essere in programma, ma fonti vicine al 28enne insistono che solo una proposta “perfetta” lo staccerebbe dall’abbraccio baciato dal sole del Napoli.”

“Da quando la scorsa estate ha scambiato il Manchester United con lo Stadio Diego Armando Maradona in un accordo di €30 milioni (allora £25 milioni, 34 milioni di dollari), McTominay è stato semplicemente sensazionale. Negli ultimi 18 mesi, l’ex Red Devil si è evoluto da un combattente grintoso da box-to-box a uno dei centrocampisti più completi del calcio.”

Le parole di una fonte misteriosa

“I pesi massimi della Premier League – Arsenal, Tottenham Hotspur, Everton e persino un nostalgico Manchester United – hanno espresso il suo schieramento. Per McTominay, cresciuto nelle accademie bagnate dalla pioggia di Ibrox e Carrington, il fascino del ritmo frenetico dell’Inghilterra è innegabile.”

“Il cuore di Scott batte ancora per la Premier League,” ha rivelato una fonte familiare con il suo pensiero. “Ma deve essere giusto – il club giusto, il progetto giusto, il ruolo giusto. Non sta inseguendo uno stipendio; sta costruendo un’eredità.” Eppure, l’ottimismo tra i pretendenti è attenuato da avvertimenti netti provenienti da Napoli. Serve un’offerta gigantesca necessaria per ingaggiare Scott McTominay

“Astronomico,” ha descritto un insider del club la tariffa richiesta per metterlo a disagio. Con Conte che vedeva lo scozzese come il lanciatore del suo progetto 3-5-2, qualsiasi offerta inferiore agli 80 milioni di euro (70,5 milioni di sterline) sarebbe stata derisa dalla sala riunioni.

“McTominay stesso rimane riservato, concentrandosi sulle ambizioni del Napoli in Champions League. In una recente intervista, ha dichiarato di essere felice. Mentre la finestra invernale si avvicina, le sirene inglesi richiamano, ma per ora la fortezza dei Partenopei è rimasta impezzata. Una potenza della Premier League la distruggerà? Solo il tempo – e i portafogli – lo diranno. Stiamo costruendo qualcosa di speciale qui,” aggiunse la fonte. “Scott sta prosperando – perché dovrebbero disturbare tutto questo?”