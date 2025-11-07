McTominay e gli altri: la Serie A pesca in Scozia, i giocatori hanno aggressività, grinta e intensità (Marco Negri)

Marco Negri, ex Rangers, Bologna, Udinese e Perugia, ne è sicuro. Il successo di Scott McTominay e di altri giocatori della nazionale di Scozia in Serie A farà sì che i club italiani si rivolgano al mercato scozzese negli anni a venire. L’intervista e di The Scotsman

I giocatori trasferiti in Italia dalla Scozia

Negli ultimi cinque anni, diversi giocatori scozzesi si sono trasferiti in Italia. Tra questi Lewis Ferguson, Billy Gilmour, Josh Doig, Che Adams e, più di recente, Lennon Miller. L’anno scorso McTominay si è aggiudicato il premio di miglior calciatore del campionato dopo aver portato il Napoli alla vittoria dello scudetto. L’ex beniamino dell’Ibrox Negri, che ha segnato 32 gol per il club dopo aver firmato per 3,5 milioni di sterline dal Perugia nell’estate del 1997, prima che un infortunio ne limitasse i progressi, ritiene che i club italiani stiano iniziando a concentrare maggiormente la loro attenzione sui giocatori scozzesi. Decisivo il loro stile “moderno” che si adatta perfettamente al tipo di calcio visto in Serie A.

McTominay e gli altri adatti giocatori della Scozia per la serie A

“È fantastico vedere così tanti scozzesi in Italia”, ha detto Negri a LiveScore . “Per un centrocampista è perfetto perché, avendo caratteristiche tipiche dei campionati britannici, come aggressività, grinta e intensità, e essendo proattivi sia in attacco che in difesa, fanno un ulteriore salto di qualità nel nostro campionato, imparando nozioni tattiche. “E lo stesso vale per gli esterni. Si presentano come giocatori moderni, con un sacco di gol. Questo dimostra che il calcio scozzese sta crescendo e ha talenti che possono fare bella figura anche in Italia. In futuro, sono convinto che sempre più giocatori andranno a pescare in quei campionati. “È un campionato bellissimo per i tifosi perché non è dominato da nessuna squadra, è molto combattuto e c’è molto equilibrio. Alcune squadre non hanno ancora trovato il loro assetto definitivo, altre hanno già cambiato allenatore, come la Juventus. Mi aspetto un’altalena di risultati fino a gennaio/febbraio, poi vedremo chi sarà l’allenatore migliore per trasmettere la propria mentalità e aiutare la squadra a trovare unità di intenti”.

Negri, che ha mancato il titolo con i Rangers nella sua stagione d’esordio dopo aver fatto il viaggio opposto, dall’Italia alla Scozia, ritiene che la sua ex squadra non debba rinunciare alle proprie aspirazioni al titolo in questa fase iniziale della stagione, nonostante si trovi al terzo posto e sia in svantaggio di 14 punti rispetto ai leader degli Hearts. “C’era una situazione davvero difficile”, ha detto Negri. “Tutti i tifosi speravano in un ritorno di Steven Gerrard , ma lui ha rifiutato, e non è stato facile trovare un allenatore che gestisse un momento così complicato, visto che i Rangers sono così indietro in campionato che non si vedevano da anni. Diamo tempo a questo allenatore, come spesso accade quando un nuovo allenatore prende il sopravvento, arriva uno shock emotivo e nervoso.