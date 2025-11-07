In Scozia cambia il vento, un ex pokerista per spezzare il duopolio Celtic-Rangers e far vincere Edimburgo

Si chiama Tony Bloom, gestisce un consorzio di agenzie di scommesse, è proprietario di Brighton e Union Saint-Gilloise e i suoi Heart of Midlothian sono primi ed imbattuti (Il Domani)

Scozia, Edimburgo: storia, castelli e tradizioni, ma quando si parla di divertimento e calcio, spesso perde il confronto con Glasgow. Per decenni, il campionato scozzese è stato dominato dalle due grandi di Glasgow, Celtic e Rangers, lasciando poche speranze alle squadre della capitale. Ma quest’anno qualcosa sembra finalmente cambiare. Gli Hearts, guidati dal nuovo proprietario Tony Bloom, sono pronti a sfidare il duopolio storico. Una stagione che promette di riscrivere la storia del calcio scozzese. Ne scrive su Il Domani Fabio Simonelli.

In Scozia a Edimburgo c’è la storia, a Glasgow il divertimento

“C’è un vecchio detto che gira tra gli universitari di Edimburgo: «Ti vuoi divertire? Beh, allora meglio che tu vada a Glasgow». La capitale della Scozia è fatta così: niente palazzi ma solo casette a due piani che guardano al castello sulla collina, pub dove si mangia bene ma che chiudono presto, pochi concerti e giornate che finiscono al tramonto. Per la night life, i live e l’intrattenimento sportivo, meglio rivolgersi a Glasgow.

Soprattutto se si parla di calcio. La nazionale gioca lì, la Federcalcio ha sede lì e da quarant’anni a questa parte vincono il campionato solo le due grandi squadre locali, Celtic e Rangers. Questi ultimi hanno persino fatto in tempo a fallire e ripartire dai dilettanti nel 2012, senza che nessun altro club scozzese riuscisse a invertire la tendenza. L’ultimo a spezzare il duopolio fu l’Aberdeen, guidato da Alex Ferguson, nel 1985. Curiosamente, l’anno successivo gli Hearts — la squadra principale di Edimburgo insieme all’Hibernian — stavano per ripetere l’impresa. Arrivati all’ultima giornata con due punti di vantaggio sul Celtic, bastava un pareggio a Dundee, ma una doppietta nel finale di Albert Kidd consegnò il titolo ai biancoverdi. Una ferita ancora viva nel cuore dei tifosi degli Hearts, che negli anni ha spinto a gesti sgradevoli, come infilare sacchetti di feci nella posta del povero Kidd.

Delle 129 stagioni totali di prima divisione, solo 19 volte hanno vinto club che non fossero Celtic o Rangers. La media di pubblico delle due big di Glasgow equivale a quella di tutte le altre squadre della Premiership messe insieme, e il loro budget è quasi dieci volte maggiore di qualsiasi rivale. Eppure, nel quarantennale di quel sanguinoso ko di Dundee, le cose per gli Hearts potrebbero cambiare”.

Il proprietario della squadra di Edimburgo possiede anche Brighton e Union Saint-Gilloise,

“Merito del nuovo proprietario, Tony Bloom, personaggio davvero particolare. Ha sborsato 9,86 milioni di sterline per acquistare il 29% del club, senza diritto di voto. Il resto è in mano a un azionariato di tifosi. Non ha investito ulteriori somme dopo che la Uefa gli ha comunicato che poteva possedere solo un terzo della società, dato che già controlla Brighton e Union Saint-Gilloise, pena l’esclusione di uno dei tre club dalle competizioni europee. Si è presentato toccando piano, ma con dichiarazioni ambiziose: «Vinceremo il campionato, magari non quest’anno, ma non passerà molto. E ci qualificheremo anche per la Champions League»”.

Gestisce Agenzie di scommesse ed è un ex pokerista

“Per costruire la squadra si è affidato alla sua società di statistiche avanzate, Jamestown Analytics. Del resto, uno che per anni ha fatto il pokerista e ora gestisce un consorzio di agenzie di scommesse ha una certa propensione al rischio. In attacco sono stati acquistati Cláudio Braga dall’Aalesunds e l’esterno greco Alexandros Kyziridis dal Michalovce, per circa mezzo milione di euro in totale: i due hanno contribuito a 9 gol e 7 assist in undici match di Premiership. Bloom ha confermato in panchina Derek McInnes, allenatore considerato solido in patria, già otto anni all’Aberdeen e capace di centrare il secondo posto quando i Rangers non erano ancora risaliti. Lo scorso anno, alla prima stagione agli Hearts, aveva portato la squadra al settimo posto”.

Gli Hearts di Edimburgo primi ed imbattuti

“Innovazioni e tradizione hanno generato 29 punti in 11 partite. Gli Hearts sono ancora imbattuti, cosa che non capitava da oltre dieci anni, vantano il primo e il secondo della classifica marcatori, Shankland e Braga, e soprattutto ci credono. «Possiamo conquistare il titolo», ha dichiarato entusiasta il direttore generale Andrew McKinlay dopo il 4-0 rifilato al Dundee FC. Una convinzione maturata settimana dopo settimana, anche osservando le difficoltà di Rangers e Celtic.

A Edimburgo ci sperano davvero, ma vogliono evitare di fare la fine dell’Aberdeen dello scorso anno, partito forte e poi crollato fino al quinto posto finale. Ulteriore chicca romantica: il nome completo degli Hearts è Heart of Midlothian, in onore del pub in cui sono stati fondati, locale ispirato al famoso romanzo di Walter Scott, che narra della rivolta dei cittadini contro John Porteous, capitano della Guardia Cittadina. Esiste un club migliore per abbattere un ordine costituito?