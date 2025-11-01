Mbappé ha un potenziale tutto da scoprire, intanto ha già segnato 60 gol al Real in 72 partite (Marca)

"Al Psg ne segnò 256 in 308 incontri. L'anno scorso ne ha fatti 44 in un solo anno, l'obiettivo è superare Ronaldo che però ne ha segnati 450 in tutte le competizioni"

Kylian Mbappé è arrivato al Real Madrid per lasciare il segno e in poco più di una stagione lo sta già facendo. Con 60 gol in 72 partite, il francese da record ha imposto il suo ritmo anche al Bernabeu, dove la memoria di Cristiano Ronaldo resta ingombrante ma non più inarrivabile. A 26 anni, e con un contratto fino al 2029, Mbappé si è inserito in una tradizione di bomber che va da Di Stefano a Benzema, con l’obiettivo dichiarato di iscrivere il proprio nome tra i più grandi marcatori della storia del club. Ne parlano i madrileni di Marca.

Qual è il potenziale di Mbappé? (Marca)

Si legge così sul quotidiano spagnolo:

“È naturale chiedersi quanto Kylian possa salire nella classifica dei migliori marcatori di sempre del Real Madrid. Logicamente, questa proiezione dipende da molteplici fattori. In teoria, questa stagione dovrebbe superare le cifre della scorsa stagione (44 gol in totale, 31 in Liga per vincere il Trofeo Pichichi e la Scarpa d’Oro). In questa stagione va al ritmo di 16 gol in 13 partite, il che significa che sta raggiungendo la media gol (più di un gol a partita) che Cristiano Ronaldo ha fatto diventare una meravigliosa routine durante la sua permanenza al Bernabeu.

È proprio CR7, chi altri, a detenere il record di gol nella storia del Real Madrid, con una cifra stratosferica di 451 gol (450 per alcuni) in 438 partite. Solo Sañudo, negli anni ’30, e Uribe, negli anni ’20, hanno registrato medie gol superiori a quelle della stella portoghese, sebbene i loro totali complessivi siano stati molto più modesti. […] È ciò che hanno fatto giocatori come Karim Benzema, Raúl González e Alfredo Di Stefano, tutti capaci di prolungare la loro carriera oltre i limiti biologici. […]

La sfida di Mbappé è quella di incidere il suo nome nell’olimpo dei più grandi marcatori del Real Madrid. Per ora, in poco più di una stagione, è già il terzo miglior marcatore della squadra, dietro solo a Vinicius (111 gol) e Rodrygo (68). Il record di 100 gol è detenuto da Fernando Morientes, mentre quello di 200 è condiviso da due leggende: Paco Gento e Hugo Sánchez. In ogni caso, la prodezza realizzativa di Mbappé è fuori discussione. Oltre ai numeri al Real Madrid, ha segnato 256 gol in 308 partite con il Psg E con il Monaco, da giovane, aveva una media di un gol ogni due partite. Al Real Madrid, quella media è raddoppiata, alimentando il dibattito: dove arriva il potenziale di Kylian Mbappé?