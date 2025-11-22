Mazzocchi verso il Parma: possibile prestito a gennaio (Tmw)

Anche Sassuolo, Pisa e Cagliari lo hanno seguito. La trattativa, avviata tempo fa, non si è conclusa per volontà del club e del giocatore.

Il Parma segue da vicino Pasquale Mazzocchi, difensore del Napoli. In passato si era parlato di un trasferimento in gialloblù, poi sfumato per l’interesse di altri club. Oggi Mazzocchi resta a Napoli: decisione presa dalla società e dal tecnico, puntando sulla sua affidabilità e sicurezza.

Scrive Tmw:

“Il Parma sta seguendo con particolare attenzione la situazione di Pasquale Mazzocchi, difensore del Napoli. Negli scorsi mesi si era già parlato di un possibile trasferimento del difensore azzurri in gialloblù, ma poi il trasferimento non si era concluso, anche a causa di diversi club che si erano inseriti, dal Sassuolo al Cagliari, passando per il Pisa”.

Mazzocchi via da Napoli?

Ad agosto lo stesso difensore si era esposto così:

«Noi vogliamo sempre vincere, è normale che ci disturbi non riuscirci. Stiamo lavorando tanto, questi sono test importanti per prendere fiducia. I nuovi stanno dando il massimo. Stiamo facendo quello che abbiamo fatto l’anno scorso. Stiamo facendo fatica sulle gambe, ma sappiamo che dobbiamo migliorare e cercheremo di farci trovare pronti quando inizierà il campionato, La fase difensiva è un po’il cuore del Napoli di quest’anno. Si difende in 11, il ritiro serve a cercare di migliorare le nostre lacune. Ci stiamo lavorando. Chi arriva a Napoli si sorprende sempre. Sarò di parte, ma qui c’è una delle migliori tifoserie al mondo. I nostri tifosi ci danno sempre il loro calore. lo vivo sereno, sono concentrato per dare sempre il massimo per questa maglia. Cosa succederà? Dio vede e provvede».

Mazzocchi, l’agente: «Poteva andare via e guadagnare di più ma è rimasto al Napoli»

«Mazzocchi ha avuto il privilegio di vincere con la squadra del cuore. Quest’estate ha ricevuto diverse offerte ma è rimasto da grande professionista quale è. Perché dopo il ko di Lukaku, la strategia di mercato è cambiata. E così Pasquale ha preferito dare una mano e restare e non andare via, guadagnando di più e soprattutto giocando di più, come è capitato ad altri. Speriamo che quest’anno invece di 22 partite ne possa fare 32. In ogni caso lui è molto amato dallo spogliatoio, è uno dei leader e da napoletano ci tiene più di tutti. Ha solo la sfortuna, si fa per dire, di avere davanti un mostro sacro come Di Lorenzo altrimenti avrebbe giocato di più».