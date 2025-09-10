Mazzocchi, l’agente: «Poteva andare via e guadagnare di più ma è rimasto al Napoli»

Marco Sommella, noto agente Fifa e procuratore di Pasquale Mazzocchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio assistito questo pomeriggio a Radio Marte.

Mazzocchi, le parole dell’agente

«Il Napoli punta anche sui napoletani, e Mazzocchi, Vergara e Ambrosino ne sono un esempio. Devo dire che è un bel messaggio per i ragazzi napoletani, in una città non facile come Napoli. Pasquale ha fatto un percorso lungo, arrivando al Napoli non da giovanissimo. Di Ambrosino sono amico del papà ma conosco anche Vergara. Sono due ragazzi che hanno compiuto un percorso partendo da bambini a giocare nel Napoli. E questo incoraggia tanti ragazzi napoletani a scegliere il Napoli e a non andare fuori dalla nostra città, come è capitato ai miei assistiti Nocerino, Immobile, Foggia e tanti altri».

Leggi anche: Mazzocchi, l’agente: «Ti dà affidabilità, Conte e Manna hanno voluto che restasse a Napoli»

«Mazzocchi ha avuto il privilegio di vincere con la squadra del cuore. Quest’estate ha ricevuto diverse offerte ma è rimasto da grande professionista quale è. Perché dopo il ko di Lukaku, la strategia di mercato è cambiata. E così Pasquale ha preferito dare una mano e restare e non andare via, guadagnando di più e soprattutto giocando di più, come è capitato ad altri. Speriamo che quest’anno invece di 22 partite ne possa fare 32. In ogni caso lui è molto amato dallo spogliatoio, è uno dei leader e da napoletano ci tiene più di tutti. Ha solo la sfortuna, si fa per dire, di avere davanti un mostro sacro come Di Lorenzo altrimenti avrebbe giocato di più».