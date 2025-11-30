Massara: «Il Napoli può cambiare assetto anche durante la partita, ha un organico molto forte»

Il direttore sportivo della Roma Ricky Massara a è intervenuto a Dazn e ha parlato di Roma-Napoli, gara che si giocherà tra meno di un’ora allo Stadio Olimpico di Roma. Di seguito le dichiarazioni integrali.

Massara: «Siamo soddisfatti dell’avvio di stagione»

«Siamo soddisfatti del nostro avvio, questa partita è un grande banco di prova per noi per verificare a che punto siamo. Affrontiamo una grande squadra. Il lavoro di Gasperini è indiscutibilmente ottimo, già si vede la sua impronta. Però chiaramente va dato merito anche al gruppo che già faceva bene dal girone di ritorno: ciò detto è chiaro che se a gennaio ci saranno opportunità cercheremo di coglierle per migliorarci ancora. Pellegrini? Sta facendo benissimo, non avevamo dubbi. Il mister lo sta utilizzando in questa posizione anche se con caratteristiche diverse, sta dando un grande contributo in efficacia. Il Napoli invece ha un organico forte, possono cambiare l’assetto durante la gara, hanno un valore incredibile e un grande allenatore»

Roma-Napoli, le formazioni ufficiali

