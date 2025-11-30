Home » Il Campo » Calcio Italiano

Roma-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte conferma Neres e Lang, Gasperini sorprende con Ferguson

Il Napoli con il 3-4-3. Nessuna novità tra gli azzurri, Hojlund titolare. Invece la Roma in attacco schiera l'irlandese. Koné è al suo posto, così come Wesley

Hojlund formazioni

Napoli's Danish forward #19 Rasmus Hojlund celebrates after his team's third goal during the Italian Serie A football match between SSC Napoli and Atalanta BC at the Diego Armando Maradona Stadium in Naples, on November 22, 2025. (Photo by CARLO HERMANN / AFP)

Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Napoli.

 

 

 (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. Allenatore: A. Conte.

Questa la formazione scelta da Gasperini:

(3-5-2): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Konè, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: G. Gasperini.

 

Correlate