Marotta risponde a Conte: «È liberissimo di dire certe cose»

Il presidente dell'Inter lancia acqua sul fuoco a margine dell'assemblea di Lega: «Se c'è rispetto e democrazia ognuno può esprimere la propria convinzione. Va tutto bene. Arbitri? Non è caso che riprenda ancora questo discorso»

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’Assemblea della Lega Serie A. Tra gli altri argomenti su cui è stato chiamato esprimersi, ci sono anche le parole pronunciate da Conte oggi in conferenza stampa riguardo il tema arbitrale.

Leggi anche: Arbitri, Conte punge ancora Marotta: «Appena qualcuno si alza per migliorare il calcio italiano, vedete che cavolo è successo»

Le parole di Marotta

«Come sempre, è stata un’assemblea abbastanza intensa ma con obiettivi positivi per il futuro del calcio», le prima parole di Marotta riportate da Tuttomercatoweb.

Sulle parole di Conte:

«Non voglio rispondere a questa cosa. Lui è liberissimo di dire certe cose, se c’è rispetto e democrazia ognuno può esprimere la propria convinzione. Va tutto bene. Arbitri? Non è caso che riprenda ancora questo discorso».

Sul rogito di San Siro:

«Credo che tutto sia ultimato, da parte nostra se ne occupa la dottoressa Ralph. Penso si sia al capitolo finale».

Sulla corsa scudetto:

«Ci sono tante squadre, è un bel campionato e incerto come non lo era da tanti anni. Tra queste squadre, c’è anche il Milan di Allegri, certamente».

E sull’approdo di Spalletti alla Juve, Marotta ha concluso sottolineando che il club bianconero ha preso «un grande allenatore».