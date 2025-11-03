Marotta risponde a Conte: «È liberissimo di dire certe cose»
Il presidente dell'Inter lancia acqua sul fuoco a margine dell'assemblea di Lega: «Se c'è rispetto e democrazia ognuno può esprimere la propria convinzione. Va tutto bene. Arbitri? Non è caso che riprenda ancora questo discorso»
Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’Assemblea della Lega Serie A. Tra gli altri argomenti su cui è stato chiamato esprimersi, ci sono anche le parole pronunciate da Conte oggi in conferenza stampa riguardo il tema arbitrale.
Le parole di Marotta
«Come sempre, è stata un’assemblea abbastanza intensa ma con obiettivi positivi per il futuro del calcio», le prima parole di Marotta riportate da Tuttomercatoweb.
Sulle parole di Conte:
«Non voglio rispondere a questa cosa. Lui è liberissimo di dire certe cose, se c’è rispetto e democrazia ognuno può esprimere la propria convinzione. Va tutto bene. Arbitri? Non è caso che riprenda ancora questo discorso».
Sul rogito di San Siro:
«Credo che tutto sia ultimato, da parte nostra se ne occupa la dottoressa Ralph. Penso si sia al capitolo finale».
Sulla corsa scudetto:
«Ci sono tante squadre, è un bel campionato e incerto come non lo era da tanti anni. Tra queste squadre, c’è anche il Milan di Allegri, certamente».
E sull’approdo di Spalletti alla Juve, Marotta ha concluso sottolineando che il club bianconero ha preso «un grande allenatore».