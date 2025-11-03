Mariani, retrocesso dall’Aia dopo Napoli-Inter, dirigerà PSG-Bayern in Champions

L'arbitro, punito da Rocchi per l'errore commesso in Napoli-Inter è stato premiato dalla Uefa che lo ha designato per uno dei più attesi match di Champions

Maurizio Mariani è stato al centro delle polemiche per il discusso rigore assegnato nel corso di Napoli-Inter per il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo. Per Rocchi le colpe del rigore concesso al Napoli sono state il 60% del guardalinee, il 30% dell’arbitro Mariani, e solo il 10% del Var. I vertici dell’Aia hanno deciso di punire il fischietto mandandolo a dirigere momentaneamente in Serie B. Sabato scorso infatti ha arbitrato Virtus Entella-Empoli, mentre il suo assistente Daniele Bindoni, considerato responsabile principale dell’errore al Maradona, è rimasto fermo.

Questa settimana però la Uefa lo ha designato per dirigere PSG-Bayern Monaco, una delle sfide più attese della quarta giornata di Champions League.

Continuano i dubbi e le polemiche sul rigore assegnato da Mariani in Napoli-Inter. Il rigore è stato assegnato non per decisione dell’arbitro ma su segnalazione dell’assistente Bindoni (il guardalinee). Ed è questo che genera la rabbia e le polemiche tanto che nella valutazione che filtra dalla Can, la Commissione degli arbitri di A e B diretta da Gianluca Rocchi, che la responsabilità è del 60% dell’assistente Bindoni, del 30% dell’arbitro Mariani e del 10% del Var Marini.

La Lega Serie A nel frattempo fa inconsapevolmente chiarezza su quanto avvenuto dopo aver pubblicato la sintesi di Napoli-Inter su Youtube trasmessa con la Ref Car ovvero la telecamera dell’arbitro. Dalle immagini non si vede distintamente Mariani perché coperto in quel momento da Calhanoglu ma si ascolta una voce dal suo auricolare suggerirgli qualcosa. Mariani così fa solo una domanda: «Sei sicuro?». E poi assegna rigore.

La soluzione dunque è quella che tutti si aspettavano, per l’arbitro il contatto era regolare, o quanto meno non aveva dubbi che gli abbiano fatto pensare di andare a rivedere le immagini, ma dopo 8 secondi arriva il guardalinee Bindoni che dalla sua prospettiva vede un fallo dell’armeno sul capitano del Napoli. Mariani di fatto si fida del suggerimento di Bindoni e assegna rigore.