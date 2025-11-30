Manna: «Siamo corti in mezzo al campo, faremo le giuste valutazioni. Insigne? Non è nei nostri piani»

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto a Dazn e ha parlato di Roma-Napoli, gara che si giocherà tra meno di un’ora allo Stadio Olimpico di Roma. Di seguito le dichiarazioni integrali.

Manna: «Non mi stupisce la Roma, anno scorso gran girone di ritorno»

«Il lavoro della Roma non ci stupisce, l’anno scorso ha fatto un girone di ritorno incredibile anche con Ranieri. La squadra è stata migliorata, l’allenatore che hanno si presenta da solo e ci dispiace che non sia in panchina in una partita di livello. Speriamo di vedere una bella partita. Mercato? Oggettivamente ora in mezzo al campo siamo corti, è evidente. Non mi va però di parlare di mercato perché mi sembrerebbe di sminuire il lavoro dei ragazzi e del mister. Noi abbiamo delle assenze determinanti e anche prima le abbiamo avute, per ora il lavoro svolto è ottimo ma siamo attenti, se ci sarà un’opportunità la coglieremo e siamo pronti. Faremo le giuste valutazioni. Su Insigne? Non c’è il nostro zampino, ne abbiamo parlato a giugno e luglio in costruzione della squadra. In questo momento davanti siamo coperti, non c’è nulla con lui. Lorenzo è stato un grande giocatore del Napoli e gli facciamo in bocca al lupo per il suo futuro»

Roma-Napoli, le formazioni ufficiali

